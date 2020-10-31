华尔街选择放弃特朗普 转为支持拜登

（德国之声中文网）一段时间以来华尔街对即将举行的美国总统大选只有两个担忧，有些人担心如果特朗普输掉大选，质疑选举结果，将会导致混乱的权力交接。其他人则害怕民主党胜利，因为他们采取严格的经济政策可能会危害美国股票上涨。

似乎长时间以来，华尔街唯一期盼的情况就是特朗普连任，毕竟他在市场上的往绩令人印象深刻。标准普尔指数是美国最大，最重要的基准指数，自特朗普上任以来，已上涨了50％，就算发生了新冠危机，道琼和纳斯达克也不断打破新纪录。

但是在新冠危机的影响下，美国经济仍然困难。特朗普既没有控制病毒，也没有看到第二轮刺激经济方案。民意调查显示，特朗普似乎流失越来越多选民，美国的投资者也早就停止给予特朗普支持。

投资者心中的转变

金融顾问公司deVere Group的创始人兼负责人奈杰尔•格林（Nigel Green）表示："目前市场不仅将赌注押在拜登上，甚至希望民主党获得胜利。"对于原本比较保守的华尔街来说，这是一个非常不同寻常的改变。拜登承诺对美国经济进行数十亿美元的投资，但同时坚持要求提高税收和加强监管。格林表示："通常民主党胜利意味着对市场的负面影响，但反正现在没有什么事情是正常的。"

金融咨询公司Signum Global Advisors董事长克里斯·迈尔斯（Chris Myers）表示，稳定和安全是投资者现在所需要的。美国NPR广播电台的金融家表示："人们简直疲惫不堪。"股市可能已经创下新的纪录高点，但华尔街对特朗普的领导风格仍感到愤怒。"当你不知道白宫下一步将做出什么决定时，很难做出中长期资本分配的决定。"

最重要的是投资者渴望的"蓝色波浪"（意为民主党大胜），在这种情况下，民主党不仅将有新总统，还将夺回参议院，这将使整个国会和白宫握在民主党手中。经济政策决定将会加速，例如批准价值数十亿美元的第二个刺激经济计划。

减少与中国的争论

格林表示，为了实现持续性的经济复苏，投资者现在甚至准备接受增税和加强监管，更可靠的政策以及减少中国的贸易争端还可以抵消这些负担。此外，拜登的基础设施计划和政府总体支出增加，应可以确保经济以及许多公司业绩再次回升。长远来看，仅此一项就可以转化为更高的股价。

实际上，德意志银行的专家认为，民主党胜利是最有可能的选举结果。因此目前在华尔街，对周期性股票（即受益于经济增长的股票）的投资正在增加。在科技股和债券继续失去魅力的同时，人们对可再生能源，建筑材料和工业股的兴趣正在大大增加。所有这些部都可从拜登那里受益，拜登承诺提高环境标准并在美国基础设施上进行大量投资。

金融精英为拜登捐款

对于支持拜登，华尔街一点都没少花钱。金融精英的竞选活动捐款很少达到今年这么多。十年来首次，银行、投资公司对民主党的投资比对共和党的投资更多。值得注意，因为在所有市场中，金融部门是最大的政治运动资助者。

根据无党派组织（CRP）的数据，自今年年初以来，这些金融公司已向民主党捐赠了2.65亿美元，比共和党多了近1亿美元。CRP总监萨拉·布莱纳（Sarah Bryner）表示："对共和党来说，金融企业通常被认为是可靠的资金来源。但是在这个周期中，趋势已经逆转了。"

拜登本人可能也是民主党目前在金融企业获得如此多支持的原因，从他的政治生涯开始到2009年，现年77岁的他在参议院代表着特拉华州的利益，该州以对企业有利的税收政策而闻名，而拜登也以金融机构和信用卡公司的游说者而闻名。

布赖纳表示："特拉华州有许多拜登与之建立关系并信任的大型华尔街公司。"特朗普给拜登起了绰号"Quid pro Joe"，表示拜登只是一个利益交换者（"quid pro quo"对等交换）。鉴于数百万美元的竞选捐款，如果拜登最终进入白宫，金融界将会期望拜登能有所回报。

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