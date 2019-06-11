“华尔街见闻”下线 也是为了贸易战？

（德国之声中文网）周一（6月10日），"华尔街见闻"在微博上宣布，"依据有关部门要求，华尔街见闻网站和App于2019年6月10日下线整改"。这则致用户的通知称，该网站将"落实整改要求，深入自查自纠"，但没有说明下线的原因和整改的具体内容。

网络上流传的一份带有国家网信办抬头、落款和印章的文件图片称，华尔街见闻移动应用程序"严重违反"《网络安全法》等法律法规。

"华尔街见闻"是中国传播知名度较高，内容也经常被转载的网站，除了即时的财经新闻，也看在分析和评论性文章，包括对国际财经动态和中国经济政策的分析。

未获"网络新闻资质"？

据澎湃新闻今年3月初报道，上海市网信办对上海阿牛信息科技有限公司运营的"华尔街见闻"网站及APP进行了罚款的处罚，理由是在未获得互联网新闻信息服务资质的情况下，"违规登载新闻信息，且内容导向存在偏差，扰乱网络信息传播秩序"。

根据《互联网新闻信息服务管理规定》，"通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可，禁止未经许可或超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动。"所谓的互联网新闻信息服务，包括"互联网新闻信息采编发布服务、转载服务、传播平台服务"。

据"华尔街见闻"称，其网站的移动应用App，在全球拥有1.8亿用户。"华尔街见闻"的创办者吴晓鹏是财经记者出身。据香港《南华早报》报道，成立于2013年的该网站，迄今已经成功地进行了三轮融资。

在此几天前，中国刚刚又封锁了一批外媒网站，包括英国《卫报》和《华盛顿邮报》。同时，有一批经常发表新闻和评论内容的知名社交媒体账号也被封。

敏感话题贸易战

今年，中国要经历一系列被当局视为敏感或重大的周年纪念日，包括五四运动百年、六四屠杀30周年、中华人民共和国成立60周年等。此外，持续紧绷的中美贸易争端之下，言论新闻审查也格外收紧。

一位股市投资者对路透社表示，"在贸易战当下，政府希望减少噪音和干扰，团结民意，短期内也是可以理解的。但长期看人们的担忧是，中国会走回头路，阻碍信息的自由流通。"

一位上海投资银行家和"华尔街见闻"的用户惋惜地对路透社表示，该网站具有较大的影响力，是中小投资者获取信息的一个重要渠道，有助于提高市场透明度。"我很钦佩它的勇气和决心"，这位不愿透露姓名的人士说，期待华尔街见闻能重新上线。