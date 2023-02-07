《华尔街日报》：俄海关数据显示中国公司正向俄运送军需技术

（德国之声中文网）《华尔街日报》称，该报根据专门从事识别国家安全威胁的非营利组织C4ADS提供的俄罗斯海关数据，分析了俄罗斯海关在西方发起经济制裁行动后的超过84,000批货物记录，并从中找出了美国在这场对俄施压行动中以及所有其他制裁计划中针对的十多家俄罗斯和中国公司。该报援引C4ADS的分析师Naomi Garcia说，"尽管存在国际监督以及制裁协议，但可靠的全球贸易数据显示，中国国有防务公司继续向受制裁的俄罗斯防务公司发送可用于军事领域的零部件"，"已经有记录显示，这些俄罗斯公司将这些同类型的零部件直接应用于俄乌战争"。

该报写道，"比如，2022年8月31日，中国国有防务公司保利科技(Poly Technologies)向俄罗斯国有军需品公司JSC Rosoboronexport运送了导航设备，用于M-17军用运输直升机。当月早些时候，中国电子公司Fujian Nanan Baofeng Electronic Co.通过一家乌兹别克斯坦国有防务公司向Rosoboronexport提供了用于RB-531BE军车的伸缩式天线，后者可用于通讯干扰。去年10月24日，中国国有飞机公司中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corp.)向AO Kret发送了价值120万美元的苏-35喷气式战机的零件，AO Kret是受制裁的俄罗斯国有防务巨头Rostec旗下子公司......上述海关数据中发现的其他外国政府供应商包括中国空军装备部的采购单位中国天利航空科技实业公司(China Taly Aviation Technologies Corp.)......根据海关记录，在该公司发出的货物中，有去年10月4日发给俄罗斯受制裁的国有导弹制造商Almaz Antey的零件，用于96L6E移动雷达单元。"

该报还写道，"据海关数据显示，去年年底因涉嫌为俄罗斯国防部门采购违禁品而被美国财政部制裁的Sinno Electronics，是最多产的军民两用产品出口商之一，在去年4月至10月期间发送了1,300多批货物，总价值超过200万美元。"Sinno Electronics是中国的一家民营企业，中文名称为"信诺电子有限公司"，2022年6月因涉嫌支持俄罗斯的军事和国防工业基地被美国政府列入贸易黑名单。

《华尔街日报》还提到，"在西方国家对俄实施制裁和出口管制后，中国大疆公司(DJI)的四旋翼飞行器被运往俄罗斯"，"根据海关记录，其中一些无人机是由一家中国零售商直接交付给俄罗斯经销商的，但其他大疆四旋翼飞行器则通过阿联酋转运。阿联酋驻美大使馆没有回应置评请求。"

乌克兰战场上的大疆无人机

《华尔街日报》写道，福建宝锋电子有限公司(Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd.)总经理王少峰在电子邮件回复中称，可能有第三方非法使用宝锋电子的名称，他公司的名称中不包括"Nanan"字样，不生产伸缩式天线，也没有向任何乌兹别克斯坦国有防务公司发货的记录。"王少峰称，这份报告缺乏事实依据，与事实不符。"

《华尔街日报》说，其他中国和俄罗斯公司没有回应置评请求，俄罗斯外交部、国防部和经济部也没有回应记者的置评请求。"克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)称：'俄罗斯有足够的技术潜力来确保自身安全并开展特别军事行动。这种潜力正在不断提高。'""中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇告诉《华尔街日报》，关于中国向俄罗斯提供"援助"的指控没有任何事实依据，纯粹是猜测和故意炒作。刘鹏宇重申了中国政府一贯的立场，即反对没有国际法依据的单边制裁。"

俄罗斯仍在通过土耳其、阿联酋等国进口军民两用技术

《华尔街日报》指出，"虽然俄罗斯有能力在国内生产大部分基本的军事用品，但在军民两用技术方面仍高度依赖进口，如半导体，这些技术对现代战争至关重要"，而"海关和企业记录显示，通过那些没有加入美国牵头的切断俄罗斯与全球市场联系行动的国家，俄罗斯仍然能够进口这些技术。许多受出口管制的产品仍在通过土耳其和阿联酋等国家流通。"

《华尔街日报》写道，美国官员已表示正调查被禁产品的出口和商业交易，试图通过在世界各地的外交活动来促进合规，还准备制裁被认为给克里姆林宫的这场战争提供便利的新目标。

(来源:《华尔街日报》)

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