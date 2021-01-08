华尔街投行下调中国经济增长预期

( 德国之声中文网）华尔街投行包括高盛（Goldman Sachs）丶摩根大通（JPMorgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在周一（8月9日）均下调了对中国经济增长的预期。这是在中国的出口增长意外放缓，以及对新冠疫情升温可能影响经济的担忧下做出的调整。

除了上周末公布的中国贸易数据低于预期，周一公布的工业品出厂价格指数(PPI)也显示通货膨胀，这些都可能对中国增加额外压力。

摩根大通将今年第三季度中国的增长预期由4.3%降至2.0%，并将对中国的全年预期从9.1%降至8.9%。摩根士丹利将其季度预测下调至1.6%，而高盛则将其预测从5.8%下调至2.3%，将全年预测从8.6%下调至8.3%。

摩根大通的分析师说：「最近的事态发展表明，已经疲软的第三季度增长预期存有进一步下行的风险，这与Delta变种病毒的扩散丶新经济部门的一系列监管变化，以及市场信心受到侵蚀有关。」

摩根大通和摩根士丹利预测，中国当局将以支持措施来应对。货币政策方面，摩根大通表示，中国人民银行的主要政策利率可能会在第四季度下调0.05个百分点，同时它将对银行的存款准备金率 (RRR)再进行两次0.5个百分点的下调，第一次将在10月，另一次在1月。

中国人民银行已在7月下调过存款准备金率0.5个百分点。中国人民银行有关负责人当时表示，他们稳健货币政策取向没有改变，而调降存款准备金率的目的，主要是为了优化金融机构的资金结构丶提升金融服务能力，以更好支持实体经济，尤其是针对小微企业。

摩根士丹利表示，它预计中国在年底前将有一次0.5个百分点的存款准备金率下调，中国政府可能在未来几个月加速债券的发行，以支持基础设施投资。「下半年出口温和和减速，在Delta病毒复苏的情况下，国内需求持续放缓，这意味着未来几个月政策的支持可能会被加强。」

（路透社等）

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