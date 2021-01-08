 华尔街投行下调中国经济增长预期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2021

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时政风云

华尔街投行下调中国经济增长预期

高盛丶摩根大通丶摩根士丹利等投行，都纷纷下调了对中国经济增长的预期。

Symbolbild Dollar Yuan Währung Wechselkurs

华尔街投行对於中国出口增长放缓与新冠疫情升温对中国经济的影响有所担忧。

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本周一（８月２日）公布的财新制造业PMI（采购经理指数）显示，中国制造业虽继续扩张，但势头继续减弱，经济下行压力加大。 

国际货币基金组织 (IMF) 周二（7月27日）下修包括中国在内的亚洲新兴经济体今年的经济成长预期。不过，全球经济增长6%的预测维持不变。

中国经济今年第二季度增长，略低于预期。原材料价格的上涨、多处新冠疫情区域爆发都影响到经济继续恢复。业界人士期待有更多的政策助力经济复苏。

( 德国之声中文网）华尔街投行包括高盛（Goldman Sachs）丶摩根大通（JPMorgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在周一（8月9日）均下调了对中国经济增长的预期。这是在中国的出口增长意外放缓，以及对新冠疫情升温可能影响经济的担忧下做出的调整。

除了上周末公布的中国贸易数据低于预期，周一公布的工业品出厂价格指数(PPI)也显示通货膨胀，这些都可能对中国增加额外压力。

摩根大通将今年第三季度中国的增长预期由4.3%降至2.0%，并将对中国的全年预期从9.1%降至8.9%。摩根士丹利将其季度预测下调至1.6%，而高盛则将其预测从5.8%下调至2.3%，将全年预测从8.6%下调至8.3%。

摩根大通的分析师说：「最近的事态发展表明，已经疲软的第三季度增长预期存有进一步下行的风险，这与Delta变种病毒的扩散丶新经济部门的一系列监管变化，以及市场信心受到侵蚀有关。」

摩根大通和摩根士丹利预测，中国当局将以支持措施来应对。货币政策方面，摩根大通表示，中国人民银行的主要政策利率可能会在第四季度下调0.05个百分点，同时它将对银行的存款准备金率 (RRR)再进行两次0.5个百分点的下调，第一次将在10月，另一次在1月。

中国人民银行已在7月下调过存款准备金率0.5个百分点。中国人民银行有关负责人当时表示，他们稳健货币政策取向没有改变，而调降存款准备金率的目的，主要是为了优化金融机构的资金结构丶提升金融服务能力，以更好支持实体经济，尤其是针对小微企业。

摩根士丹利表示，它预计中国在年底前将有一次0.5个百分点的存款准备金率下调，中国政府可能在未来几个月加速债券的发行，以支持基础设施投资。「下半年出口温和和减速，在Delta病毒复苏的情况下，国内需求持续放缓，这意味着未来几个月政策的支持可能会被加强。」

（路透社等）

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