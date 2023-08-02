华北世纪大雨从何而来？

（德国之声中文网）台风“杜苏芮”带来的极端降雨，在华北地区已造成至少20人死亡，近百万人被迫疏散转移。这是中国近十多年来最严重的暴雨灾害，更是北京140年来最大的降雨。

降水量有多大？

上周末以来的降雨打破了很多地方的气象记录。本次降雨天气过程记录到的降雨量极值出现在北京昌平的王家园水库，周六晚至周三清晨的降水量为744.8毫米。这远远超过了1891年创下的 609 毫米的历史记录，成为北京地区有仪器测量记录140年以来排位第一的降雨量。

北京市首次启用了25年前修建的一处滞洪水库蓄洪，以减轻洪水对下游地区的压力。河北一处气象站录得的3天降雨量超过1000毫米，相当于以往一年半时间的降雨量。

北京周边山洪爆发、损失惨重

为何发生极端降雨？

据中国气象专家解释，除了台风“杜苏芮”北上的余威，另一股自西太平洋缓慢移来的台风“卡努”带来的暖湿气流和水蒸气也为暴雨的发生创造了条件。

另外，当杜苏芮携带降雨云气旋北上的同时，大气层中的一个亚热带大陆高压系统阻止了它向北和向东移动，像一堵大坝一样导致水汽持续汇聚。

华北的地形特征也对天气产生了影响。聚集在该地区的水蒸气被低空风推动，向太行山脉以东地区转移——北京受灾最严重的房山和门头沟两个区就位于这一地带。

与此同时，该地区上空聚集了一系列对流云，造成了长时间的强降雨，进一步加剧了破坏力度，并使救援行动变得更加复杂。

暴雨破坏力有多大？

在北京城区，有数百条道路被淹，公园和旅游景点被迫关闭。北京两座大型国际机场的数百架次航班被取消或延迟。一些地铁和火车线路也停运。

河北涿州有超过五分之一的人口受灾

北京西部郊区受到的影响更为明显，在门头沟区和房山区，汹涌的洪水淹没了道路，冲走了汽车。山区的一些村庄交通被切断，当局不得不出动直升机为居民运送食物、水和应急物资。

位于北京西南方、人口60万的河北涿州，市区面积的一半被淹没，约有13.4万居民受灾，该市人口六分之一的民众被转移疏散。

有过先例吗？

由减弱后的台风引发如此大的降雨，在北京及周边地区并不多见。据《北京日报》报道，自1951年有官方气象记录以来，有12次台风减弱后的低压经过或者是接近北京，给北京地区带来比较明显的风雨影响。

2017年的台风“海棠”和2018年的台风“安比”均给北京带来了100毫米以上的降水。而影响最大的一次是“温黛”台风，出现在1956年8月初，当时给北京带来了400毫米的极端强降雨。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 厦门：渔船归港 7月28日，“杜苏芮”在福建泉州晋江沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级。福建厦门市启动防台风一级响应，在全市实行“三停一休”:停工、停产、停课、休市。福建省也组织居民疏散到安全地带。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 紧急撤离 台风影响了福建多城，除了厦门、福州，还有漳州和泉州等地。由于房屋被淹或受损，当局临时紧急转移安置16.24万人，图为福清市救援人员将老人转移到安全地区。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 福州：街道成泽国 据中国央视报道，台风使福建全省266.万人受灾，紧急避险转移近40万人。直接经济损失147.55亿元。在省会福州市，大雨造成多地受淹出现内涝。图为福州市一处被淹的街道和地下过街通道。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 之前已有“泰利” “杜苏芮”是今年登陆中国的第五号台风。就在7月中旬，第四号台风“泰利”（Talim）已在东南沿海带来强降雨。图为大雨中的江苏省南京市（7月19日）。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 大雨落北京 很少受到台风波及的北京，今年成为超强降雨的重灾区。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒市民尽量不要外出。北京的各个旅游景点于周末关闭。图为北京门头沟妙峰山景区的牌楼遭水淹。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 大水过后一片狼藉 暴雨导致北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。截至周二（8月1日）早间，暴雨洪水在北京造成的死亡人数上升到11人，另有二十多人失踪。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 河北：两天下了两年的雨 与北京毗邻的河北也暴雨成灾。至8月1日早已有9人死亡, 6人失踪。河北个别地方甚至两天内降雨量接近1000毫米，接近以往当地两年的降水量。图为邯郸市街头，交通警察指挥车辆行驶。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 永定河泛滥 流经北京南部的永定河水位暴涨，淹没了部分道路，一些房屋和车辆被冲走。丰台区境内一座桥梁被冲毁。

暴风骤雨：台风“杜苏芮”席卷中国东部 停水停电 暴雨和洪涝造成北京一些地区发生供电、供水中断。图为北京一小区居民排队领取市政部门应急供应的饮用水。



（路透社）

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