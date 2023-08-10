华兴资本创始人包凡被继续“留置”

（德国之声中文网）8月9日晚，华兴资本控股在港交所公告称，"本公司知悉包凡目前继续配合中国有关机关的调查。董事会重申，集团目前的业务及运营维持正常"。公告还称，该公司的执行委员会将继续负责维持集团的日常运作。

包凡为华兴资本控股创始人、董事长和实际控制人，曾效力于摩根士丹利和瑞士信贷，参与多家跨国企业资金筹募、银行借贷和兼并交易。2005年，包凡创建投行华兴资本，2018年将公司在港交所挂牌上市。华兴资本参与多起知名的中国互联网融资、并购案，覆盖智能制造、科技、数字健康、新消费、企业服务等领域，波阔打车公司"滴滴"和"快的"的合并，外卖巨头美团的并购案等等。

今年2月7日，包凡被中国纪委监委人员带走调查、予以留置。2月16日，华兴资本控股发布公告称，暂时无法与公司董事会主席、首席执行官和控股股东包凡取得联系。次日，华兴资本控股股价大幅下挫， 盘中一度大跌50%。2月26日，华兴资本再次发布公告表示，其董事长兼首席执行官包凡目前正在配合国家有关机关的调查。5月31日，中国财经媒体《经济观察报》报道，知情者表示，中国监察机构对于知名投资人包凡的留置，从2023年5月7日起延长3个月。

从包凡2月被带走到现在，华兴资本控股股价已从10.19港元/股跌至7.27港元/股，跌幅超三成。今年4月，该集团曾推迟年度审计报告，并暂停股票交易。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道，包凡被拘留与一项涉及该行一名前行长的腐败调查有关。财新网8月9日报道，"据财新多方了解，包凡被带走前数月华兴资本就经历了不寻常的人事动荡。华兴资本总裁兼华兴证券（香港）董事长丛林于2022年9月上旬被有关部门带走......财新获悉，丛林被查时包凡就被边控，无法出境。"丛林曾是工行在香港设立的全资子公司--工银国际董事长。

中国当局迄今未就包凡的下落发表任何官方声明。包凡案是中国企业高管在习主席领导的全面反腐败斗争中失踪且没有任何解释的又一案例。有加拿大公民身份的商人肖建华于2017年在香港失踪，后被证实在中国大陆被拘留。去年8月，上海市第一中级法院判处肖建华有期徒刑13年，并处罚金650万元人民币。他创建的明天控股被判罚款550.3亿元人民币。

(财新网、路透社等）

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