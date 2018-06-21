华侨偷运反潜装置 美指中国大学合谋

(德国之声中文网) 美国检察官周二 (06/26)指控中国西北工业大学密谋违反美国出口法，从美国获得可用于反潜战的装置。中国西北工业大学被指与中国军队关系密切。

波士顿联邦法院提起的起诉书中，指控中国西北工业大学和住在马萨诸塞州韦尔斯利的中国公民秦树人违法偷运美国反潜战装置。秦已在上週被捕。

起诉书中还指控以秦为首的中国公司领海科技(LinkOcean Technologies)也涉案。根据检察官的说法，领海科技的客户包括中国研究机构和解放军海军作战部门。

秦树人的律师目前没有任何回应。西北工业大学和领海科技也都没有回复路透社发去询问评论的电子邮件。

41岁的秦树人被控非法出口和签证欺诈。根据法庭记录，他预计在周三 (06/27)接受审讯。

起诉书指出，从2015年到2016年，秦树人向西北工业大学提供了78种可用于监控水下声音的水听器，起诉书称西北工业大学为是「中国军事研究所」，与中国解放军合作提高中国军事能力。

检察官表示，基于国家安全风险，若美国货物要运送到西北工业大学，需获得美国商务部的出口许可。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)