华伦退出党内初选 民主党成两强相争

(德国之声中文网) 3月3日，在民主党的「超级星期二」当天，共有14个州举办民主党党内初选投票。但是华伦(Elizabeth Warren)没有赢得任何一州。就连她的家乡麻州，她的票数也远远落后。华伦在周四(3月5日)决定退出竞选。这样一来，民主党总统候选人的初选就正式成为拜登和桑德斯的两人竞赛。

华伦说: 「我决定退出总统初选...我或许不会出现在2020总统大选的竞赛当中，但是这场战役，我们的战役，还没有结束。」

她在退选之后没有公开表态她将为拜登还是桑德斯背书。她说她还在评估哪一位候选人的政见比较接近她自己的目标。

德国之声驻华府记者西蒙斯(Stefen Simons)认为，华伦在初选开始时占有优势，有很好的竞选团队、也擅长分析数据，但是明显看到她在一些州虽然排名靠前，却都不至于到前两名，因此之后到了秋冬，她的声势开始下滑，是在预期之内。

西蒙斯也认为，一开始民主党的候选人十分多元，但是到了最终剩下的两名候选人却仍然是老人、白人、男性，与之前的情况完全相反，很可能是因为现任总统特朗普需要负责－特朗普的偏激言论导致民主党内的意见更加两极化，简化成激进派的桑德斯、以及温和派的拜登之间的竞争。

华伦的起落

华伦呼吁对美国的政治体制进行「结构性的改革」，重整经济。她也支持对资产超过5千万美金的富裕家庭课征2%的富人税。这些都使她在竞选之初民调领先、募资能力充沛: 她从一般民众募集到总共1亿1千2百万美金的选举捐款。

但是，华伦的竞选过程中却出现了几项争议。一次是特朗普抨击她没有原住民血统，是「假宝嘉康蒂」(Fake Pocahontas)，结果华伦一怒之下便去做了DNA测试并且加以公开，证实自己确实有美国原住民血统。一些美国部落首长认为她的反应没有文化敏感度。此外，华伦也持续避免回答是否要对中产阶级课税来支付全民医疗保险。

张慈/杨威廉(路透社、美联社、法新社)