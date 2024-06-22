华人导演张嘉玲获2024年德国纪录片奖

旅美华人导演张嘉玲获得2024年德国纪录片奖。她的作品《Total Trust》讲述了人工智能如何在中国被作为监控技术应用，以惊人的速度改变社会。

（德国之声中文网）2024年德国纪录片奖授予来自中国的导演张嘉玲，她凭借电影《Total Trust》（全面监视）获奖。该片讲述了人工智能在中国作为监控技术被应用的情况。流亡美国的张嘉玲获得了奖金为2万欧元的主要奖项。

该奖项于周五（6月21日）在斯图加特举行的颁奖晚会上颁发。主奖由西南广播公司（SWR）和巴登符腾堡州媒体与电影协会（MFG）赞助。

现居美国的张嘉玲于1984年出生于中国，作品包括讲述“一胎化政策”的纪录片《独生之国》。

评审团表示，在德荷合拍的获奖作品《Total Trust》中，张嘉玲捕捉到了大数据和人工智能的骇人力量。“这是一部极其令人不安，同时触动人心的电影，讲述了在公共和私人生活中人工智能的使用和滥用，以及审查和自我审查。”该片令人印象深刻地记录了毛泽东开创的这个斯大林式国家，正与最先进的监控技术完美结合。

评委强调：“影片以中国为镜，敲响了警钟：越来越广泛地使用数字监控技术，早已成为全球现象，即使在民主国家也是如此。”

乌尔里克·奥廷格（Ulrike Ottinger）获德国纪录片奖颁发终身成就奖 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

此外，82岁的德国艺术家、摄影师和导演乌尔里克·奥廷格（Ulrike Ottinger）则获得了终身成就奖。奥廷格出生于德国康斯坦茨，曾拍摄《蒙古生活》、《流亡上海》等多部纪录片。评审团认为，其作品大多取材于陌生、较不为人知的世界和人们，无论是过去还是现在，她都能平静而专注地捕捉到他们的仪式与风俗。

(德新社、天主教新闻社)

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