华丽转身? 疫情下中共的大外宣与大内宣

(德国之声中文网) 在中国陆续派遣专家前往各国协助控制疫情后，中国官媒新华社周一上午也发表一篇评论，强调中国采取「最全面、最严格、最彻底的防控举措」来对抗新冠疫情，而目前中国疫情的防控情势已取得进展，生活秩序也加速恢复。

同时，该篇评论也强调多国领袖与国际组织都积极评价中国疫情取得的进展，「认为中国的努力为各国抗击疫情提供了借鉴，为世界公共卫生安全作出了重要贡献」。

实际上，自从数据显示中国疫情逐渐缓和后，中国政府过去几周也不断透过各种形式的政令倡导来营造社会恢复稳定的氛围，并透过中国国家主席习近平上周视察武汉将中国整体的「正面能量」带到高潮。 专家认为，主要有几个原因促使中国共产党积极营造「战胜新冠病毒」的氛围。

长期专注研究中国媒体与政治研究的美国乔治亚州大学传播系教授列普妮可娃 (Maria Repnikova) 向德国之声表示，中国政府在过去数月因新冠疫情面临前所未有的压力后，急于透过营造胜利氛围来重新稳固共产党政权的合法性。 此外，中国也藉由这个论述在国际间建立一个「勇于承担责任的领导者」的形象。

她说：「新冠疫情爆发初期，各国媒体与政治领袖都不断抨击中国政府处理疫情的方法。 所以中国政府在此时不断营造『战胜新冠疫情』的氛围，可以让他们把自身形象从『麻烦制造者』转变成『全球抗疫领导者』。 」

列普妮可娃认为中国的策略在某种程度上，确实达到他们所预期的效果。 在世卫不断称赞中国抗疫成效的同时，国际媒体的焦点也逐渐从批评中国转变成「从中国的经验中学到一课」。 但她也向德国之声表示：「部分外国媒体在中国过度强调其『战胜疫情』的论述后，也反将报导焦点转移到武汉与湖北省人民在抗疫过程中惨痛的经验，批评中国在这个时候宣布『战胜新冠病毒』有点为时过早。 」

主张维稳的「大内宣」

虽然国际社会对中国政府的抗疫评价仍然有褒有贬，部分专家确认为中国在过去一段时间对国内进行的政令倡导却有达到维稳的功效。 澳大利亚智库「中国政策研究中心」(China Policy Centre) 的主任姜云向德国之声表示，中国政府在目睹武汉市委书记王忠林发起的「 感恩教育」引发社会的强烈反弹后，在中国国家主席习近平上周出访武汉时，决定改变策略，让习近平在过程中不断向各界表示谢意，而这个新的论述也成功扭转公民社会对政府的评价。

另一方面，随着疫情逐渐缓和，人民生活也逐渐恢复稳定，这使人民能逐渐理解政府过去几个月来推动的各种政策。 姜云表示：「虽然仍有不少人不满政府处理新冠疫情的方法，但湖北省以外的中国人民逐渐意识到，在中国疫情逐渐缓和的同时，世界其他国家却开始出现混乱的局面。 」

姜云认为，在全球其他国家无法找出有效对策抑制新冠疫情的同时，各界对中国政府的批评也相对减少。 同时，中国人民将其他国家疫情与中国的现状做对比时，也会逐渐意识到，或许找不到有效方法对抗新冠疫情不单纯是中国的问题。

她向德国之声表示：「当国家经历重大灾难时，人民往往会期望政治领袖能试着提出解决方法来协助国家渡过难关。 中国政府在新冠疫情初期的做法，便是在必须提出解决方法的压力下，硬是执行一些政策。 这种方式现在也逐渐得到其他民主国家的支持，因为人民在灾难期间，往往只寄望政治领袖能提出解套。 」

列普妮可娃 也说，虽然中国使用了非常极端的方式来控制疫情，但是当其他民主国家无法提出有效的解决方法之时，人民往往会领悟到中国极具目的性的抗疫手段，与其他政府对新冠病毒所展现出的无知仍有些许不同。 她告诉德国之声：「中国积极的政令倡导或许有助于改善人民对其抗疫手段的认知，但真正的差别在于中国政府政策的实际成效，以及其他国家相对失败的抗疫成果。 」

主打「国际援助」的大外宣

随着新冠疫情的中心逐渐转移至欧洲，中国官媒过去一周也开始积极报导中国派遣专家到意大利与其他疫情严重的国家，协助他们对抗新冠疫情，并与各国专家分享中国抗疫的「成功经验」。 姜云指出，中国很明显希望透过这种作法向全球各国证明中国的治理模式优于西方民主国家的治理模式。

她说：「中国将欧洲失控的疫情视为证明极权统治模式优势的机会，而派遣专家到各国协助抗疫，不仅突显中国在扮演「负责任的全球公民」的角色，也同时让他们向各国证明中国在做对世界有益的事。 」

列普妮可娃则向德国之声表示，中国成功在几个月内，把自己的形象从新冠疫情的「受害者」变成对抗新冠疫情的「老师」与「领导者」的角色。 她认为，中国透过展现中国优势与抗疫的决心来掩饰疫情爆发初期的负面形象，这个做法显示中国急于保有其在国际社会中的领导者地位。

她说：「中国不放过任何可以塑造正面形象的机会，所以我认为他们未来会持续强打协助其他国家对抗新冠疫情的论述，我们也可以预期中国会派遣更多的团队到其他国家协助对抗新冠疫情。 」