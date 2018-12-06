 华为5G铺路 德国提高警觉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2018

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时政风云

华为5G铺路 德国提高警觉

加拿大警方逮捕华为财务长孟晚舟，让「华为」一夕之间成为国际热搜词。这个公司不论在中美贸易战、5G竞标会上都扮演关键角色，原本与德国的合作关系也颇融洽。但是「国安疑虑」却使它越来越不受欢迎。

Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

华为积极争取世界各国的5G竞标，但是随着各国戒心逐渐提高，而逐渐被排除在外

(德国之声中文网) 加拿大警方逮捕华为财务长孟晚舟，掀开中美两国为了争取世界霸权角力的内幕

12月7日，日本读卖新闻报导，日本也打算修法禁止公家机关采购华为商品。

回顾世界各国与华为的关系，可以发现各国正逐渐提高戒心。

澳大利亚在今年八月宣布禁止华为、中兴参与5G网络建设。华为随后发出声明「华为从未收到任何政府要求华为配合政府情报工作的要求。中国也没有任何一部法律规定中国企业必须配合国家的情报工作」并谴责澳大利亚政府此决定侵害消费者权益。

Russland, Moskau: Meng Wanzhou (picture-alliance/dpa/M. Shipenkov)

被逮捕的华为财务长孟晚舟是华为创办人任正非的亲生女儿

十一月，纽西兰也已经在第一轮的5G竞标当中，以国安考量为由拒绝了华为。英国电信业龙头「英国电信集团」(BT)说，华为已经应用在4G网络中的设备，将会在两年内逐步移除。，也打算在招标5G设备供应商时排除华为。

德国与中国的经贸关系密切，本土又没有什么值得拿来说嘴的网络设备制造商。再加上，德国联邦内政部说，德国缺乏拒绝华为参与5G竞标的法律基础，也没有打算真的排除华为。

大约在一年前，德国的谈论中国的论调开始转向。网络安全专家潘图契 (Raffaello Pantucci)告诉德国之声: 「中国有几个案件已经越线，德国人都看在眼里。」他说，他相信中国在2019年要赢得5G竞标有难度: 「让中国进来，就像是放任猫闯进鸽群里。我不认为中国企业最后能赢得竞标。」

如今，德国联邦网路局(BNetzA)5G频谱拍卖的相关立法已经接近尾声，预计在2019年第一季就会开始发放执照。为此，华为11月在德国波昂开设资安实验室，被诠释为在5G频谱拍卖前，博取德国的信任。

在德国架设5G网络的成本高达八百亿欧元(910亿美金)，也就是说对于华为，以及其竞争对手爱立信(Ericsson)、诺基亚、中兴与三星，这个投资竞标案都是大赌局。

Guangzhou Messe Qualcomm 5G (picture-alliance/dpa/L. Zhihao)

5G下载、上传资料的速度大幅超越4G，可以应用在物联网、自动驾驶等领域，将开启资讯应用新时代

根据澳大利亚战略研究中心(ASPI)的调查，虽然中德没有签署防止商业间谍双边协议，但是过去两年，中国瞄准德国派遣商业间谍的案例却往下降。德国负责国家安全的联邦宪法保卫局(BfV)随后解释，间谍案之所以下降，与2016年开始中国对高科技产业的跨国投资增加有关。宪法保卫局前任局长认为，中国企业开始转用合法的方式获取资讯，比如公司并购。「只要能好好利用自由经济的开放性，把别人的公司买下来，商业间谍就变得不太必要。一样可以蚕食鲸吞，一样可以拿到关键技术。」

资讯安全专家倩芙(Daniella Cave)接受德国之声采访表示，「许多国家都对使用中国高科技产品有所迟疑。」她说，原因有三: 第一是因为中国政府有侵害智慧财产权、从事间谍活动的前科。第二，中国颁布的国家情报工作法，不但迫使个人与组织有义务配合国家情报单位的工作，还需要为之保密。第三，不论是有意还是无意，曾经有中国企业涉嫌窃取他国政府敏感资料的相关指控。

根据中国2017年6月28日实施的《国家情报工作法》，中国公民与组织都有义务配合国家情报单位的调查，支持、协助和配合国家情报工作。该法第七条亦规定:「国家情报机构工作人员...可以进入限制进入的有关区域、场所...可以查阅或者调取有关的挡案、资料、物品。」这很可能为中国当局要求私人企业参与情报工作提供合法基础。

罗法/夏立民(综合报导)

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    涉伊朗？任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    华为争议

    华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “违反制裁令”

    据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。


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