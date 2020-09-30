 华为5G又丢一国 这回是在欧洲心脏 | 经济纵横 | DW | 09.10.2020

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经济纵横

华为5G又丢一国 这回是在欧洲心脏

在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

至今已有多个国家将华为拒之门外

（德国之声中文网）据德新社消息，比利时最大的移动通讯网络提供商Proximus宣布，将与瑞典设备制造商爱立信合作构建其5G通讯网络。该公司与本周五（10月9日）在布鲁塞尔公布了上述决定。

Proximus的前身是比利时国家电信公司的移动通讯部门，之前在构架网络方面主要与中国通讯设备制造商华为合作。如今，以美国为主的诸多国家指责华为和中国共产党的合作关系紧密。华为一直对相关指责予以反驳。

比利时Proximus电信公司的总经理斯坦达尔特(Geert Standaert)表示，和爱立信合作的决定，是该公司在贯彻网络战略规划方面所迈出的重要一步。相关的云技术也会被用来更新现有的4G（LTE）通讯网络。作出相关决定之前，各方已经就更换新设备提供商是否会造成额外成本进行了讨论。如今在德国，类似的讨论也正在进行之中。

在德处境愈加艰难

Huawei Deutschland Zentrale (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

华为设在杜塞尔多夫的德国总部

目前在德国，联邦内政部下属的联邦信息安全署(BSI)负责对5G网络设备进行技术层面的安全审查，确保投用的设备中不含"后门"程序等安全隐患。而根据联邦政府的新计划，今后，关键设备还要经受"政治审核"。德广联10月初掌握的信息显示，联邦政府虽然无意全面排除华为，但是内政部长、外交部长、经济部长已经就双重审核机制达成共识。

开发5G技术需要数十亿的研发投资，相对来说，全球只有很少的公司活跃于5G技术的开发领域。除中国设备技术提供商华为和中兴外，主要就是北欧的爱立信和诺基亚以及韩国的三星。美国的思科和隶属于惠普公司的ArubaNetworks在其中只占有很小的比重。

DW.COM

德国政府对电信设备供应商的安全审核，迄今都集中在技术层面：只要没有被发现漏洞或后门的设备，都被认为是安全的。德广联以及《商报》现在从政府内部人士处获悉，柏林今后还将引入政治层面的审核，并且由情报机关介入。

在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。

美国封杀华为的芯片禁令15日生效以后，华为手机使用的麒麟芯片从此断供。消费者因担心未来芯片质量下滑，争相抢购现有手机，推高手机市价。

美国施压

如今，尤其是美国政府对来自中国的5G技术设备提供方持政治上的保留态度。特朗普政府认为，华为和中国政府之间的关系过于紧密，并对华为设备的安全性表示担忧。在美国的施压下，英国政府已经决定在构建5G网络的过程中彻底放弃华为，虽然这会大幅度提高该国5G网路的建设费用。

5G为未来的工业机械和智能设备的网络互联以及大众的数字化生活提供了基础。比利时国家电信Belgacom2013年曾陷入过一场间谍丑闻。当时，美国吹哨人斯诺登公布的消息显示，英国情报机构"政府通信总部"（GCHQ）曾于2011年向比利时电信的计算机发动过网络袭击。当时比利时电信的说法是，袭击只获得了有限的成功。但斯诺登公开的信息却显示，英国情报机构在美国国家安全局（NSA）的帮助下，成功深入比利时电信的计算机网络，获得了该公司客户数据流的访问渠道。

任琛/凝炼（综合报道）

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