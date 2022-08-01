华为2022年上半年营收下滑近6%

（德国之声中文网）中国电信巨头华为周五（8月12日）的数据显示，新冠疫情和中美贸易竞争冲击了其销售，华为2022年上半年的收入下滑近6%。

数据显示，该公司2022年上半年迎来3016亿元人民币（448亿美元）的收益，比2021年同期下滑了5.9%。

华为轮值董事长胡厚崑在一份声明中提到：「虽然我们的终端业务受到严重影响，但我们的ICT（信息与通信）基础设施业务保持稳定增长。」

作为电信网络设备、电话和其他先进设备的供应商，华为在美国前总统特朗普政府因网络安全和间谍问题而进行的制裁中陷入困境。

如今，拜登政府最近通过的《芯片与科学法案》再度给华为施加压力，这可能会威胁到其进入全球半导体供应链的机会。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

周五的数据显示，华为上半年的利润增长放缓至5%，低于去年同期的9.8%。

在美国切断华为的关键部件供应并禁止其使用谷歌的安卓服务后，该公司的智能手机销售也放缓，今年上半年继续下降。

该公司没有公开上市，其账目也不像在股票市场交易的公司那样必须接受审计。

（法新社）

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