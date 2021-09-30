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著名电信设备制造商，业务范围涉及电信网络、企业网络、消费者和云计算。其电信网络产品主要包括通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。
自2012年起，华为成为全球第一大电信设备制造商。
华为首席财务官孟晚舟从加拿大获释回国在中国被视为一场外交胜利，但这一事件却更让外国商界感到中国“人质外交”的威胁。
孟晚舟获释回国，中国舆论一片雀跃。她同美国司法部门签署的协议是否会成为后者继续追究华为的认罪证据？
拜登同意释放孟晚舟，主因还是管控美中关系本身及其面临的国内窘境。政论家邓聿文认为，这并不表明中美从此迎来阳光，双方对抗的本质和态势没有改变。
过去3年使加拿大深陷的孟晚舟和两加国公民案，如今终于画下句点。特鲁多针对是否禁用华为5G看来已有明确的态度。
华为高管孟晚舟与两名遭中国拘留的加拿大公民25日几乎同时获释。中加两国27日在联合国针对此案上演激烈交锋。中美加三国对这个事件的各自诠释为何?
孟晚舟回家，受到英雄般的欢迎，中国将这一事件官宣为对抗美国的胜利，德国媒体则想起了冷战时期的人质交换。此外，四方安全对话是否意味着抗中联盟的形成？
“孟晚舟赢了！华为赢了！中国赢了！”在孟晚舟与美国司法部达成和解、乘坐政府专机归国后，中国社媒上沸腾了，这被看作是中国外交的巨大胜利，很多人想起了《战狼》中的台词。一位加拿大专家则对DW表示，这场博弈没有赢家。
在与美国检察官达成协议后，近三年来一直软禁在温哥华家中的华为首席财务官孟晚舟重获自由并乘坐中国政府的包机回中国。被中国关押1000多天的两名加拿大人也立即获释返加。国际媒体将这一事件视为北京“人质外交”的胜利。
被控诈欺的华为孟晚舟以及两名被中国指为间谍且关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释显得北京不是「人质外交」的说法站不住脚。此外，虽然中国官媒称「换囚」有助于缓解中美及中加冲突，但加拿大专家分析，中加关系已经回不去了。
中国官媒称孟晚舟和加拿大公民获释，各自返国，有助於缓解中美及中加关系，但有专家分析，「信任已经消失」。双边关系还能回到过去吗？
孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。
中国、美国和加拿大完成了一项高风险的“换囚”活动。被控诈欺的华为孟晚舟以及两名遭到中国关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释，背后传递出的信息令人不安。
俄罗斯杜马选举；华为孟晚舟获释；拜登借联大讲台高调表示不搞冷战；习近平许诺停止海外修建煤电厂；美国政府宣布有条件开放外国游客入境……本周还发生了哪些大事，请来这里看图片。
德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。
在加拿大温哥华被软禁近3年后，孟晚舟于当地时间9月24日重获自由，随后乘坐中国政府包机回国。美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。该消息传出后不久，在中国被扣押的两名加拿大公民也获释。
孟晚舟与美国达成协议获释，软禁在温哥华家中的孟晚舟终获自由，于周六抵达深圳。中国则释放了两名加拿大公民，这是「人质外交」吗？
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