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华为

著名电信设备制造商，业务范围涉及电信网络、企业网络、消费者和云计算。其电信网络产品主要包括通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。

自2012年起，华为成为全球第一大电信设备制造商。

FILE PHOTO: People hold placards calling for China to release Canadian detainees Michael Spavor and Michael Kovrig outside a court hearing for Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou at the B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Canada, March 6, 2019. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

在华外企担忧 “人质外交 ”继续 30.09.2021

华为首席财务官孟晚舟从加拿大获释回国在中国被视为一场外交胜利，但这一事件却更让外国商界感到中国“人质外交”的威胁。
Meng Wanzhou leaves B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Monday, Sept. 28, 2020. The senior executive for Chinese communications giant Huawei Technologies was in court arguing that her extradition to the U.S. should be halted because her rights have been violated. (Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP)

业内律师：孟晚舟“认罪声明”难成证据 29.09.2021

孟晚舟获释回国，中国舆论一片雀跃。她同美国司法部门签署的协议是否会成为后者继续追究华为的认罪证据？ 
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, reads a statement outside B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Friday, Sept. 24, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

客座评论：孟晚舟获释，美国遏制中国的难度增大 29.09.2021

拜登同意释放孟晚舟，主因还是管控美中关系本身及其面临的国内窘境。政论家邓聿文认为，这并不表明中美从此迎来阳光，双方对抗的本质和态势没有改变。
21.09.2021 Canadian Prime Minister Justin Trudeau delivers his victory speech after general elections at the Fairmount Queen Elizabeth Hotel in Montreal, Quebec, early on September 21, 2021. - Canadians returned Liberal Prime Minister Justin Trudeau to power on September 20 in hotly contested elections against a rookie conservative leader, but he failed to gain an absolute majority, according to projections by television networks. (Photo by Andrej Ivanov / AFP) (Photo by ANDREJ IVANOV/AFP via Getty Images)

孟晚舟案落幕 特鲁多将决定是否禁用华为5G 29.09.2021

过去3年使加拿大深陷的孟晚舟和两加国公民案，如今终于画下句点。特鲁多针对是否禁用华为5G看来已有明确的态度。
Canadian Foreign Minister Marc Garneau, speaks during a meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Harpa Concert Hall in Reykjavik, Iceland, Wednesday, May 19, 2021, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit. Top diplomats from the United States and Russia are set to square off this week in Iceland for their first face-to-face encounter that comes as ties between the nations have deteriorated sharply in recent months. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

孟晚舟案吵上联合国 中加各说各话 28.09.2021

华为高管孟晚舟与两名遭中国拘留的加拿大公民25日几乎同时获释。中加两国27日在联合国针对此案上演激烈交锋。中美加三国对这个事件的各自诠释为何?
A Canadian flag flies outside of the Alouette Correctional Centre for Women, where Huawei CFO Meng Wanzhou is being held on an extradition warrant, in Maple Ridge, British Columbia, Canada December 8, 2018. REUTERS/David Ryder

德语媒体：冷战与人质交换  27.09.2021

孟晚舟回家，受到英雄般的欢迎，中国将这一事件官宣为对抗美国的胜利，德国媒体则想起了冷战时期的人质交换。此外，四方安全对话是否意味着抗中联盟的形成？
In this photo released by China's Xinhua News Agency, Huawei CFO Meng Wanzhou waves as she steps out of an airplane after arriving at Shenzhen Bao'an International Airport in Shenzhen in southern China's Guangdong Province, Saturday, Sept. 25, 2021. A top executive from global communications giant Huawei Technologies returned to China on Saturday following what amounted to a high-stakes prisoner swap with Canada and the U.S. (Jin Liwang/Xinhua via AP)

孟晚舟回国 “中国赢了”？ 27.09.2021

“孟晚舟赢了！华为赢了！中国赢了！”在孟晚舟与美国司法部达成和解、乘坐政府专机归国后，中国社媒上沸腾了，这被看作是中国外交的巨大胜利，很多人想起了《战狼》中的台词。一位加拿大专家则对DW表示，这场博弈没有赢家。
FILE PHOTO: People hold signs calling for China to release Canadian detainees Michael Spavor and Michael Kovrig during an extradition hearing for Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou at the B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Canada, March 6, 2019. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

国际媒体：北京“人质外交”胜利 “孟晚舟请不要回来了” 27.09.2021

在与美国检察官达成协议后，近三年来一直软禁在温哥华家中的华为首席财务官孟晚舟重获自由并乘坐中国政府的包机回中国。被中国关押1000多天的两名加拿大人也立即获释返加。国际媒体将这一事件视为北京“人质外交”的胜利。

孟晚舟与两加拿大人回家之后 27.09.2021

被控诈欺的华为孟晚舟以及两名被中国指为间谍且关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释显得北京不是「人质外交」的说法站不住脚。此外，虽然中国官媒称「换囚」有助于缓解中美及中加冲突，但加拿大专家分析，中加关系已经回不去了。
The flags of Canada and China are placed for first China-Canada economic and financial strategy dialogue in Beijing on November 12, 2018. (Photo by JASON LEE / POOL / AFP) (Photo credit should read JASON LEE/AFP/Getty Images)

中媒称孟晚舟获释或缓解双边关系 加国专家看法不同 27.09.2021

中国官媒称孟晚舟和加拿大公民获释，各自返国，有助於缓解中美及中加关系，但有专家分析，「信任已经消失」。双边关系还能回到过去吗？
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, reads a statement outside B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Friday, Sept. 24, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

长平观察：“如果信念有颜色，那明明是枫叶红！” 26.09.2021

孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。

Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, leaves home to attend her extradition hearing at B.C. Supreme Court, in Vancouver, on Monday, August 16, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

北京“人质外交”奏效? 孟晚舟事件传递出何种信息 26.09.2021

中国、美国和加拿大完成了一项高风险的“换囚”活动。被控诈欺的华为孟晚舟以及两名遭到中国关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释，背后传递出的信息令人不安。

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

七张图看一周大事 25.09.2021

俄罗斯杜马选举；华为孟晚舟获释；拜登借联大讲台高调表示不搞冷战；习近平许诺停止海外修建煤电厂；美国政府宣布有条件开放外国游客入境……本周还发生了哪些大事，请来这里看图片。
Xiaomi logo is seen in the store in Krakow, Poland on July 16, 2021. Xiaomi overtakes Apple in the global smartphone sales. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

回应警告 德国对小米等中国手机启动安全调查 25.09.2021

德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。
06.12.2018, China, Peking: Ein Porträtfoto von Meng Wanzhou, Finanzvorstand des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei, ist auf einem Huawei Computer in einem Huawei-Store zu sehen. Wanzhou ist auf Ersuchen der US-Behörden in Vancouver verhaftet worden. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

牵动中美加三国的孟晚舟 25.09.2021

在加拿大温哥华被软禁近3年后，孟晚舟于当地时间9月24日重获自由，随后乘坐中国政府包机回国。美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。该消息传出后不久，在中国被扣押的两名加拿大公民也获释。
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, reads a statement outside B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Friday, Sept. 24, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

孟晚舟与美达协议获释 两名加拿大公民返国 25.09.2021

孟晚舟与美国达成协议获释，软禁在温哥华家中的孟晚舟终获自由，于周六抵达深圳。中国则释放了两名加拿大公民，这是「人质外交」吗？
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