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著名电信设备制造商，业务范围涉及电信网络、企业网络、消费者和云计算。其电信网络产品主要包括通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。
自2012年起，华为成为全球第一大电信设备制造商。
时隔6年澳中领导人首次重新举行正式会晤。本周二，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在巴厘岛举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平进行会晤。双方谈话时间为32分钟。
过去五年来，杜伊斯堡一直在同华为合作打造"智能城市"。这项合作一直都有争议，现在该市决定暂停相关的合作。
全球最大硬盘生产商之一的希捷公司（Seagate）近日被披露：因为涉嫌违规向华为提供产品，该公司受到了美国商务部的警告。目前双方各执一词。
美國司法部與FBI24日詳細介紹三起與中國情報人員相關的案件，總共起訴了13人，並逮捕2人。他們警告，中國正試圖破壞美國司法系統，並誓言捍衛美國法治。
一份文件显示，美国联邦通信委员会近期将以国安为由，禁止美国新的电信设备中，使用华为与中兴的产品。该委员会强调，此举是为了保护国家安全，并承诺继续相关工作。
英国媒体报导称，英国政府将在近日把中国定为「威胁」，而部分报导称此举是为了终结英国内阁对如何应对中国所产生的疑惑。部分保守党议员对此举措表示支持。
多家媒体报导指出，美国计划本周宣布新措施来限制中国公司获得高性能计算技术。相关措施目的是要阻断中国取得先进半导体技术的途径，目前不清楚哪些中国企业将受到影响。
中国媒体第一财经本周二报道，华为创始人任正非在公司内部发表的文章中表示，全球经济将面临着衰退，华为应改变思路和经营方针，"2023年甚至到2025年，一定要把活下来作为最主要的纲领"。一时间，"华为要把活下来作为主要纲领"冲上热搜。
华为的终端业务受到严重压力，因而总体业绩也受影响。而最近拜登政府通过的《芯片和科学法》将继续给华为施加压力。
德国《商报》报道指出，德国对中国移动网络技术的依赖不亚于对俄罗斯天然气的依赖度。德国内政部证实，有可能会禁止网络运营商使用中国制造的“关键零部件”，已安装的，也须拆除。
曾几何时，中澳两国曾是关系密切的贸易伙伴，但过去三年当中，北京同堪培拉争执不断，双边关系陷入历史性冰点。澳大利亚工党新政府上台后，中澳关系会出现转机吗？
加拿大不久前以担忧国家安全为由，宣布禁止华为参与其5G网络建设。对于这个中国科技巨头而言，这又是沉重一击。此前，美、英等国已经对华为下达了类似禁令。这种担忧有道理吗？
第75届戛纳国际电影节本周六晚间落下帷幕。瑞典电影斩获了最佳影片金棕榈奖，韩国导演朴赞郁获得最佳导演奖，他的作品《分手的决心》由汤唯主演。此外，华为创始人任正非女儿姚安娜参演的《海边升起一座悬崖》获得了短片金棕榈奖。
加拿大成為「五眼聯盟」裡最後一個加入排除華為行列的國家。加拿大審查此事多年，遲遲未能拍板，如今在週四（5月19日）宣布這項重大決定。外界普遍認為，這與加拿大－中國關係的變化有關。
作为第一家大型中资公司，大疆科技宣布暂停在俄罗斯和乌克兰的业务。此前，其合作伙伴、德国的MediaMarkt因遭遇网暴而下架了大疆无人机产品。
去年一年，美国是在欧洲申请专利最多的国家。但按照企业分类的话，中国的华为堪称老大，申请的专利比三星还多。
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