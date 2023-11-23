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著名电信设备制造商，业务范围涉及电信网络、企业网络、消费者和云计算。其电信网络产品主要包括通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。
自2012年起，华为成为全球第一大电信设备制造商。
自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。
美国政府通过国会授权设立的一家机构发布报告称，中国在美国以及荷兰和日本先后发布芯片禁令之间的时间窗内，大幅提高了进口芯片制造设备的金额。另有市场调查数据显示，华为手机10月销量飙升83%。
近日，来自德国不同党派的多位政治家齐声批评德铁继续使用华为组件，称这是“短视且致命的”。不过，德铁如果更换全部华为组件，需要付出高昂的代价。而且，德铁方面强调，德国政府并未直接发出警告，也没有给出避免使用华为的正式建议。
有外媒點名4家台灣企業幫助華為相關企業，在中國深圳興建半導體廠，或有違反美國制裁令之嫌。台灣政府官員週三回應強調無涉關鍵技術，但官方將展開調查，涉事四家公司也紛紛表態。
德国媒体此前报道，内政部希望逐步移除以及减少5G网络中的中国制部件，并制定出"两步走"的计划，但移动运营商方面称不现实。如今，有消息称，或许暂时保留基站天线设备、仅更换技术软硬件是一个妥协方案。
华为推出的新手机用上了中国最大的芯片制造商中芯国际自研的一款7纳米芯片，令西方吃了一惊。美国有可能采取进一步制裁，不过专家认为这不能阻止华为等中国公司参与科技竞争。
阿富汗内政部一名发言人向路透社证实，该国正在各大城市架设大规模的摄像头网络，这可能是美军2021年撤出之前所制定的相关计划的延续。此前曾有报道称，塔利班曾就建立监控网络系统一事同华为进行过接触。
媒体披露的一份德国内政部文件显示，从2026年1月1日开始，德国的"核心网络"将排除中国部件。网络运营商不仅不能安装新部件，已经安装的也须拆除。一般认为，这是德国红黄绿政府对华"去风险"战略的一个组成部分。
据媒体报道，为了提高网络安全，德国内政部计划敦促移动运营商更换其网络中使用的华为和中兴等中国企业的部件，引起运营商的不满。北京则称这是将经贸科技问题政治化。
在保障移动网络安全的问题上，德国内政部显然正在加快步伐：三年内，德国移动网络将基本实现无中国组件的目标。但德国电信等运营商称内政部的计划"与现实脱节"。
华为推出使用自制芯片的高阶手机，有人认为这或许会带给苹果威胁，而华为总裁任正非也在一次活动中表示把苹果视为「老师」、「说我是果粉也不为过」 。与此同时，路透社称华为旗下的海思开始供应芯片给监控摄像头企业。
蘋果公司週二推出iPhone 15最新機型，卻被許多媒體評為缺乏亮點，股價應聲下挫。究竟中國的最新禁令，以及消費市場的疲軟，會否對蘋果的未來發展產生影響？
中国政府可能禁止机关人员不准在办公场所使用苹果手机，《资本》认为此举是中国向华府发出的绝不任人摆布的信号；《柏林每日镜报》发表的一份调查显示，多数德国人反对禁止华为。
8月底，华为突然宣布发售Mate 60 Pro智能手机，大约一周后又开始预售Mate X5和Mate 60 Pro+。2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。华为重返5G手机市场，美国会做出怎样的回应？
美國眾議員質疑華為新手機內的中芯晶片違反美國貿易管制，甚至建議全面封殺華為與中芯技術出口。有專家告訴DW，美國可能早有預料華為手機技術突破。過去廣泛「撒網」布下的重重限制措施，對於限縮中國半導體業發展，是否真的有效？
美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。
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