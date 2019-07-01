华为-仍在美国黑名单上

（德国之声中文网）德国联邦经济部长阿尔特迈尔（ Peter Altmaier ）下周访问华盛顿时，除了德国汽车面临的惩罚性关税问题之外，德国对华为的立场也将是双方讨论的议题之一。因为美国政府始终希望阻止欧洲盟国使用中国高科技公司的快速5G移动通信网络技术。美国政府认为，西方国家在其敏感的基础设施领域使用中国的这一技术风险太大。华盛顿认为，尤其是华为与中国政府关系密切使这种安全风险更为现实。

特朗普的贸易和工业政策顾问纳瓦罗（Peter Navarro）清楚地表示，虽然美国总统特朗普在日本举行的G20峰会上与中国国家主席习近平会晤时放松了禁止美国公司向华为出售半导体及其元件的封锁，但是对华为的怀疑态度丝毫没有改变。

美国政策没有根本的变化

纳瓦罗在接受美国电视频道CNBC的采访时说，特朗普与中国党和国家领导人习近平之间的默契感促使美国总统答应了习近平的请求，决定减少对华为的压力。但是纳瓦罗补充说："然而最重要的是，禁止在美国使用华为5G技术的立场丝毫没有改变。原则上来说，虽然美国允许向华为出售芯片，但这是一些技术水平较低，不会影响国家安全的产品。"

纳瓦罗强调，华为仍在所谓的"实体名单"上。这是一个禁止美国公司与名单中的组织和公司进行交易的黑名单。纳瓦罗多次强调，现在重新允许向华为出售的产品，都是大规模生产的产品，而且只是年出口额10亿美元的半导体。到目前为止，华为每年在美国购买价值约110亿美元的零部件。纳瓦罗说，因此总体来说放松供货禁令并不是很重要。

形势仍未缓和

本周早些时候华为就表示，尽管受到美国贸易制裁的威胁，华为将继续致力于发展谷歌的安卓系统。华为西欧区经理沃尔特 吉（Walter Ji ）在柏林介绍新的智能手机Mate20 X 5G时曾宣布，他仍寄望于中国和美国之间的贸易争端得到缓解。他强调，公司希望找到一个能够让华为继续获得谷歌等美国公司技术的解决方案。

虽然对未来新款智能手机的影响仍不明朗，但中国人为现有手机型号的功能提供了保证。已经在市场流通的各款华为手机将继续配有安全软件，并可以继续使用 Play Store等谷歌服务。除此之外可以选择配备了安卓Q新版本的手机。

中美贸易冲突中的起起伏伏估计会继续下去。自从5月份华为被美国列入其实体名单之后，美国主要芯片制造商的股票行情受到巨大压力，毕竟华为是美国半导体行业的最重要的客户之一。

然而在美国放松对华为的供货禁令，华尔街股市行情立即迅速飙升之后，VP银行首席经济师吉策尔（Thomas Gitzel）警告人们不要因此过于兴奋。他认为："过于乐观是错误的。因为路途还很遥远，美中之间潜在的战略紧张局势不会突然消失。"

争夺高科技霸主地位

双方间出现战略紧张局势的主要原因是两个超级大国争夺未来的霸主地位。 值得注意的是，美国政府中的鹰派将继续试图阻碍贸易谈判，并尽可能保持对华为的压力。 政府顾问兼经济学教授纳瓦罗在美国以其"中国的死亡"一书而闻名，他认为尤其要阻止华为的中国5G网络技术在西方工业国家占据主导地位。

因此，纳瓦罗在接受美国CNBC广播电视频道的采访时强调，最终结果仍然是："特朗普总统坚决要让美国在5G方面领先。欧洲的诺基亚和爱立信等公司的力量加强将促进这一发展进程。需要再次强调的是，5G问题事关重大，并非向华为出售一些芯片这样简单。