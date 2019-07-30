华为鸿蒙系统发布 “可随时替代安卓”

(德国之声中文网) 余承东的这一表态，暗指华盛顿对华为可能采取的制裁措施。今年五月，美国商务部以国家安全疑虑为由，将华为列入"实体名单"，从而禁止在美国的企业与华为发生业务往来。按照这一禁令，高通的芯片、谷歌的安卓操作系统等关键产品都不得继续供应华为。这一"断供令"目前虽然处于暂缓实施的状态，但是8月中旬，暂缓期就要结束，目前仍不清楚是否会有所延长。
今年6月底，美国总统特朗普与中国国家主席习近平曾在G20大阪峰会期间会晤，特朗普一度表示要放松对华为的制裁。但是上星期以来，美中贸易战骤然升级；就在8月7日，美国政府发布临时规定，禁止任何美国联邦机构及其承包商购买华为、中兴等5家中资企业的任何电信或科技产品。华为方面已经表示将向美国联邦法院提起诉讼，质疑该规定违反宪法。
跨平台全面兼容
在周五(8月9日)的开发者大会上，华为高管余承东表示，基于微内核的全场景分布操作系统鸿蒙能够解决安卓内核代码庞大冗余导致"难以保证不同终端体验的流畅"之问题，有助于提升用户体验和开发效率，"实现真正的一次开发，多端部署，在跨设备之间实现共享生态。"按照计划，华为将首先在可穿戴、智慧屏、车机等智能设备上。
余承东还说，考虑到生态和合作伙伴，华为手机则"会优先使用安卓系统"。但是"安卓系统如果不能使用，开发者将安卓应用迁移到鸿蒙OS非常便捷，只需1-2天即可实现。"
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不久前，余承东曾经透露，鸿蒙系统将"兼容全部安卓应用和所有Web应用"，如果安卓应用重新编译，在鸿蒙操作系统上的运行性能可以"提升超过60%"。
华为执行长任正非则在7月对媒体表示，鸿蒙操作系统主要面向物联网，原本并非为手机而设计。
华为高管余承东在发布会上
谷歌也在研发面向5G新系统
根据业内人士的分析，鸿蒙系统的底层也与安卓系统一样，基于Linux的开源内核。不同之处则在于，鸿蒙系统替换了安卓的运行库、编译器、虚拟机等上层架构，摒弃了安卓的宏内核设计，采用了难度更大、但是稳定性更好的微内核架构。
事实上，谷歌近年来也在加快研发Fuchsia系统，其思路与华为的鸿蒙相似：全面兼容安卓应用，同时支持手机、电脑、智能穿戴等各种终端设备，实现跨平台的统一操作系统。
早在今年4月，美国"断供令"出台之前，华为方面就已经发布了开源的方舟编译器，当时即被认为是华为推出自研操作系统的前奏，说明这家中国电信设备巨头正在为5G物联网时代做准备。"断供令"5月出台后，余承东曾经透露，研发多年的鸿蒙系统将提前发布，"塞翁失马，焉知非福"。
在周五的开发者大会上，余承东更是明确表示，为了快速推动鸿蒙操作系统的生态发展，鸿蒙OS将向全球开发者开源，并推动成立开源基金会，建立开源社区，"不只做华为的操作系统，而是全球操作系统。"
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华为引争议 海外屡碰壁
涉伊朗 任正非之女被扣留
华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。
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华为引争议 海外屡碰壁
“违反制裁令”
在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。
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华为引争议 海外屡碰壁
华为在伊朗的业务
华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。
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华为引争议 海外屡碰壁
华为争议
美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。
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华为引争议 海外屡碰壁
“对美国国家安全构成威胁”
2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。
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华为手机也受阻
除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。
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5G网络
2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。
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华为引争议 海外屡碰壁
南洋小国成为大国竞技场
同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。
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华为引争议 海外屡碰壁
英国起疑心
在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。
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华为嘴边的德国蛋糕
德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。
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华为引争议 海外屡碰壁
台湾继续维持禁令
台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。
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华为引争议 海外屡碰壁
“共享数据”
除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。
作者: 苗子, 文山