华为鸿蒙系统发布 “可随时替代安卓”

(德国之声中文网) 余承东的这一表态，暗指华盛顿对华为可能采取的制裁措施。今年五月，美国商务部以国家安全疑虑为由，将华为列入"实体名单"，从而禁止在美国的企业与华为发生业务往来。按照这一禁令，高通的芯片、谷歌的安卓操作系统等关键产品都不得继续供应华为。这一"断供令"目前虽然处于暂缓实施的状态，但是8月中旬，暂缓期就要结束，目前仍不清楚是否会有所延长。

今年6月底，美国总统特朗普与中国国家主席习近平曾在G20大阪峰会期间会晤，特朗普一度表示要放松对华为的制裁。但是上星期以来，美中贸易战骤然升级；就在8月7日，美国政府发布临时规定，禁止任何美国联邦机构及其承包商购买华为、中兴等5家中资企业的任何电信或科技产品。华为方面已经表示将向美国联邦法院提起诉讼，质疑该规定违反宪法。

跨平台全面兼容

在周五(8月9日)的开发者大会上，华为高管余承东表示，基于微内核的全场景分布操作系统鸿蒙能够解决安卓内核代码庞大冗余导致"难以保证不同终端体验的流畅"之问题，有助于提升用户体验和开发效率，"实现真正的一次开发，多端部署，在跨设备之间实现共享生态。"按照计划，华为将首先在可穿戴、智慧屏、车机等智能设备上。

余承东还说，考虑到生态和合作伙伴，华为手机则"会优先使用安卓系统"。但是"安卓系统如果不能使用，开发者将安卓应用迁移到鸿蒙OS非常便捷，只需1-2天即可实现。"

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不久前，余承东曾经透露，鸿蒙系统将"兼容全部安卓应用和所有Web应用"，如果安卓应用重新编译，在鸿蒙操作系统上的运行性能可以"提升超过60%"。

华为执行长任正非则在7月对媒体表示，鸿蒙操作系统主要面向物联网，原本并非为手机而设计。

华为高管余承东在发布会上

谷歌也在研发面向5G新系统

根据业内人士的分析，鸿蒙系统的底层也与安卓系统一样，基于Linux的开源内核。不同之处则在于，鸿蒙系统替换了安卓的运行库、编译器、虚拟机等上层架构，摒弃了安卓的宏内核设计，采用了难度更大、但是稳定性更好的微内核架构。

事实上，谷歌近年来也在加快研发Fuchsia系统，其思路与华为的鸿蒙相似：全面兼容安卓应用，同时支持手机、电脑、智能穿戴等各种终端设备，实现跨平台的统一操作系统。

早在今年4月，美国"断供令"出台之前，华为方面就已经发布了开源的方舟编译器，当时即被认为是华为推出自研操作系统的前奏，说明这家中国电信设备巨头正在为5G物联网时代做准备。"断供令"5月出台后，余承东曾经透露，研发多年的鸿蒙系统将提前发布，"塞翁失马，焉知非福"。

在周五的开发者大会上，余承东更是明确表示，为了快速推动鸿蒙操作系统的生态发展，鸿蒙OS将向全球开发者开源，并推动成立开源基金会，建立开源社区，"不只做华为的操作系统，而是全球操作系统。"