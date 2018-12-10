华为风波阴影下 美中高层通话

（德国之声中文网）本周二（12月11日），中国国务院副总理刘鹤和美国财政部长史蒂文•姆努钦(Steven Mnuchin)和贸易代表罗伯特•莱特希泽（Robert Lighthizer）进行了电话会谈，讨论两国间贸易谈判的下一步路线图。

本月初，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在阿根廷会晤时达成协议，推迟原定于明年元旦开始实施的关税提升计划。按照原定计划，美国将对价值2000亿的中国商品征收更高关税，从10%提升到25%。

莱特希泽周日说，除非中美贸易谈判能在明年3月1日前圆满完成，新的关税政策必将生效。一周以来，特朗普和他的助手之间似乎在时限方面意见有所分歧。但莱特希泽现在澄清，这是一条"硬期限"。

在一份简短的声明中，中国商务部称，刘鹤应约与姆努钦、莱特希泽通电话，"双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见"。声明没有透露详情。

美国财政部发言人证实了这次通话，但是也没有提供更多细节。美国贸易代表办公室没有立即回应相关询问。

美国财长姆努钦

曾经就读于哈佛大学的刘鹤被认为是习近平的首席经济智囊，中美贸易谈判中的中方领导人。

在周二的另一个官方电视新闻报道中，中国国务委员、外交部部长王毅说，中美合作有利于整个世界的发展。王毅说，"中美如对抗，则没有赢家，还将殃及全球。"

两大世界经济体之间的冲撞令全球市场紧张不安。中国对美国存在巨额贸易顺差，而美国指责中国盗窃知识产权和技术。

华为公司高管孟晚舟被捕事件，令人担忧中美贸易战加剧，可能导致全球市场进一步动荡。

张平/石涛（路透社）