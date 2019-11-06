华为重奖员工勇对美国制裁

（德国之声中文网）在华盛顿指控华为有可能构成对美国国家安全利益的威胁后，今年5月，美国宣布对华为实施制裁，禁止美企向华为提供部件。被迫从其产品中取下美国部件的华为成功开发出自己的智能手机操作系统并称，若必要，该系统完全可以替代谷歌的安卓。

据周二在社交媒体上流传的一份通报，约9万员工将分享总数为20亿元人民币（2.85亿美元）的奖金，或人均2.2万元（3100美元）；华为总共18万名员工将多得一份月薪。

在一份书面声明中，华为证实了社交媒体上这份通报的真实性，但表示不予置评。根据该通报，发放这一特别奖金是为感谢美国宣布制裁以来员工们付出的努力。

作为中国首家全球技术大亨，华为是智能手机和互联网公司的全球最大装备商，并是全球第二大智能手机生产商。华为否认美国关于其构成安全风险并可能暗设中国间谍技术的指控。

华盛顿已收回某些制裁措施。美官员称，部分销售将获许可。不过，有赖于华为每年数十亿美元订单的处理器芯片和其它部件的供应商依然在等待许可证。

成为大部分奖金对象的9万人多涉及芯片制造和研发。华为产品受制裁使这些部门受到最大打击。

华为智能手机可继续使用安卓，但不能安装谷歌音乐、地图和其它服务。

华为宣布，今年头9个月，其销售量同比上升了24.4%，达到6108亿元人民币（860亿美元）。不过，华为董事长梁华今年7月曾警告说，公司会在今年下半年"遭遇困难"。

美国的安全警告聚焦华为的网络设备。该公司在新一代网络技术5G上居世界领先地位。该技术为自动驾驶车和其它新开发的应用领域所不可或缺。该公司越成功，在政治上便越具有敏感性。

凝炼/李鱼（美联社）