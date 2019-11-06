 华为重奖员工勇对美国制裁 | 经济纵横 | DW | 12.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

华为重奖员工勇对美国制裁

中国网络装备大亨华为集团"双十一"大奖员工：增发一个月薪水，再发20亿元人民币（约值2.85亿美元）奖金，以"感谢"员工们应对美国制裁做所"付出的努力"。

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

华为

 

（德国之声中文网）在华盛顿指控华为有可能构成对美国国家安全利益的威胁后，今年5月，美国宣布对华为实施制裁，禁止美企向华为提供部件。被迫从其产品中取下美国部件的华为成功开发出自己的智能手机操作系统并称，若必要，该系统完全可以替代谷歌的安卓。

据周二在社交媒体上流传的一份通报，约9万员工将分享总数为20亿元人民币（2.85亿美元）的奖金，或人均2.2万元（3100美元）；华为总共18万名员工将多得一份月薪。

在一份书面声明中，华为证实了社交媒体上这份通报的真实性，但表示不予置评。根据该通报，发放这一特别奖金是为感谢美国宣布制裁以来员工们付出的努力。

作为中国首家全球技术大亨，华为是智能手机和互联网公司的全球最大装备商，并是全球第二大智能手机生产商。华为否认美国关于其构成安全风险并可能暗设中国间谍技术的指控。

华盛顿已收回某些制裁措施。美官员称，部分销售将获许可。不过，有赖于华为每年数十亿美元订单的处理器芯片和其它部件的供应商依然在等待许可证。

成为大部分奖金对象的9万人多涉及芯片制造和研发。华为产品受制裁使这些部门受到最大打击。

华为智能手机可继续使用安卓，但不能安装谷歌音乐、地图和其它服务。

华为宣布，今年头9个月，其销售量同比上升了24.4%，达到6108亿元人民币（860亿美元）。不过，华为董事长梁华今年7月曾警告说，公司会在今年下半年"遭遇困难"。

美国的安全警告聚焦华为的网络设备。该公司在新一代网络技术5G上居世界领先地位。该技术为自动驾驶车和其它新开发的应用领域所不可或缺。该公司越成功，在政治上便越具有敏感性。

凝炼/李鱼（美联社）

DW.COM

德语媒体：依赖华为 后患无穷

德国5G建设究竟是否应该排除华为？执政的社民党议员以及在野的绿党议员都在《商报》撰写客席评论，抨击德国政府允许华为参与建设的计划。而德国电视二台则警告说，物美价廉的华为产品，也许是在故意培养德国对中国的依赖，破坏欧洲自己的研发能力。 (11.11.2019)  

德国两大州长反对排斥华为

巴伐利亚州长索德、下萨克森州长威尔表示，反对在新5G网络建设中将中国制造商华为排除在外。 (11.11.2019)  

相关内容

Huawei-Gründer Ren Zhengfei

“咖啡对话”——任正非又谈了什么？ 06.11.2019

据德新社报道，华为总裁、创始人任正非11月6日在深圳的一次对话会上驳回了对华为的安全忧虑，并称华为绝不会把数据交给中国政府。

China Peking | Huawei Werbeplakat

华为：美国政府暗地收买员工当线人 04.09.2019

华为指责美国政府联系华为内部员工，让他们收集资料或做线人等不利于公司的事情。不过这家科技巨头并未提供任何证据证明这些指控。

Pressekonferenz Huawei Mate 30 | 30 Pro

华为发布新产品 没有谷歌照样行？ 19.09.2019

中国科技巨头华为周四在慕尼黑发布最新款智能手机。因为遭到美国制裁，这也将是华为首次发布没有预装谷歌应用程序的智能手机产品。

广告
Fleischlose Burger (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

“人造肉”能否救地球？

为了应对畜牧业造成的高温室气体排放，越来越多人选择吃纯素。不少人造肉公司也推出了几可乱真的替代肉。究竟“纯素肉”是否有助于对抗气候变迁？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  