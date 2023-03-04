华为迎来女掌门？孟晚舟将首次轮值董事长

（德国之声中文网）中国电信巨头华为高层即将迎来引人注目的人事决定，这或会对其与美国的关系产生影响。任正非之女、华为副董事长孟晚舟将于4月1日首次当值华为轮值董事长。根据证券时报报道，目前华为共有徐直军、胡厚崑、孟晚舟三位轮值董事长，每人轮值6个月。华为公司公告显示，根据公司轮值董事长制度，2022年10月1日至2023年3月31日期间由徐直军当值轮值董事长。

孟晚舟担任轮值董事长可能会进一步加剧美国对华为的担忧和顾虑。路透社报道称，美国总统拜登目前正考虑限制授权美国公司向电信设备巨头华为技术有限公司出口技术和产品。这家公司于2019年被列入美国贸易黑名单，但在特朗普政府的特殊政策下，华为仍然能够从美国获得数十亿美元的货物。美国将这家中国企业视为国家安全威胁，去年11月，拜登政府禁止批准华为和中国的中兴通讯公司的新电信设备，因为它们对国家安全构成“不可接受的风险”。但北京认为，这些制裁更多是美国竞争对手试图抑制中国在国际舞台的崛起。中国国务院总理李克强在昨日（3月5日）的政府工作报告中也抱怨表示“外部打压遏制不断上升”。

2018年12月1日，时任华为首席财务官的孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方根据美国政府的司法互助请求，逮捕了当时46岁的孟晚舟。美国曾向加拿大提出引渡要求，但直到获释以前，孟晚舟都一直被软禁在加拿大。

在温哥华被软禁近3年后，她和美国检察官于2021年9月签订了一份延期起诉协议，其中她承认对华为的伊朗业务做了虚假陈述。在该协议被批准之后，孟晚舟于同一天乘坐中国政府包机回国。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



继徐直军、胡厚崑之后，去年，孟晚舟被任命为华为轮值主席。德新社援引一位公司发言人强调，这并不是一项接班计划。华为创始人，78岁的任正非和三名轮值主席扮演者“不同的角色”。公司拥有完善的内部领导结构，在这个结构中，所有部门都拥有明确的权力和责任，并“在相互监督下运作……公司的命运不能绑定在单个个人身上，领导机构必须遵循集体领导模式。”

根据澎湃新闻，去年年末，华为轮值董事长徐直军在2023年新年致辞中表示，2022年是华为从应对美国不断制裁的战时状态，逐步转为制裁常态化正常运营的一年，也是逐步转危为安的一年。华为企业BG副总裁陈帮华几天前告诉媒体，2022年，华为预计实现销售收入为6369亿元（约合860.8亿欧元），前一年，华为营收下降了28.6％。预计华为将在3月底公布年度业绩。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

美国将制裁华为的原因归结为华为与中国政府的关联，并警告有间谍风险。在美国的外交压力下，许多欧洲国家出于安全考量，已禁止中国企业全面或部分参与其5G网络建设。因为失去了对谷歌安卓操作系统的更新访问权限，给华为海外智能手机业务造成强烈冲击。德新社指出，上周，在巴塞罗那举办的世界移动通信大会（MWC Barcelona），华为未展示任何新款智能手机，这表明其业务在压力下的被迫转型。

（德新社等）



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