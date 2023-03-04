华为迎来女掌门？孟晚舟将首次轮值董事长

任正非之女孟晚舟即将接棒华为轮值董事长，这将是她首次担任这个职务，这或进一步加剧美国对华为的担忧和顾虑。一位公司发言人向德新社强调，这并不是一项接班计划。
（德国之声中文网）中国电信巨头华为高层即将迎来引人注目的人事决定，这或会对其与美国的关系产生影响。任正非之女、华为副董事长孟晚舟将于4月1日首次当值华为轮值董事长。根据证券时报报道，目前华为共有徐直军、胡厚崑、孟晚舟三位轮值董事长，每人轮值6个月。华为公司公告显示，根据公司轮值董事长制度，2022年10月1日至2023年3月31日期间由徐直军当值轮值董事长。
孟晚舟担任轮值董事长可能会进一步加剧美国对华为的担忧和顾虑。路透社报道称，美国总统拜登目前正考虑限制授权美国公司向电信设备巨头华为技术有限公司出口技术和产品。这家公司于2019年被列入美国贸易黑名单，但在特朗普政府的特殊政策下，华为仍然能够从美国获得数十亿美元的货物。美国将这家中国企业视为国家安全威胁，去年11月，拜登政府禁止批准华为和中国的中兴通讯公司的新电信设备，因为它们对国家安全构成“不可接受的风险”。但北京认为，这些制裁更多是美国竞争对手试图抑制中国在国际舞台的崛起。中国国务院总理李克强在昨日（3月5日）的政府工作报告中也抱怨表示“外部打压遏制不断上升”。
2018年12月1日，时任华为首席财务官的孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方根据美国政府的司法互助请求，逮捕了当时46岁的孟晚舟。美国曾向加拿大提出引渡要求，但直到获释以前，孟晚舟都一直被软禁在加拿大。
在温哥华被软禁近3年后，她和美国检察官于2021年9月签订了一份延期起诉协议，其中她承认对华为的伊朗业务做了虚假陈述。在该协议被批准之后，孟晚舟于同一天乘坐中国政府包机回国。
继徐直军、胡厚崑之后，去年，孟晚舟被任命为华为轮值主席。德新社援引一位公司发言人强调，这并不是一项接班计划。华为创始人，78岁的任正非和三名轮值主席扮演者“不同的角色”。公司拥有完善的内部领导结构，在这个结构中，所有部门都拥有明确的权力和责任，并“在相互监督下运作……公司的命运不能绑定在单个个人身上，领导机构必须遵循集体领导模式。”
根据澎湃新闻，去年年末，华为轮值董事长徐直军在2023年新年致辞中表示，2022年是华为从应对美国不断制裁的战时状态，逐步转为制裁常态化正常运营的一年，也是逐步转危为安的一年。华为企业BG副总裁陈帮华几天前告诉媒体，2022年，华为预计实现销售收入为6369亿元（约合860.8亿欧元），前一年，华为营收下降了28.6％。预计华为将在3月底公布年度业绩。
美国将制裁华为的原因归结为华为与中国政府的关联，并警告有间谍风险。在美国的外交压力下，许多欧洲国家出于安全考量，已禁止中国企业全面或部分参与其5G网络建设。因为失去了对谷歌安卓操作系统的更新访问权限，给华为海外智能手机业务造成强烈冲击。德新社指出，上周，在巴塞罗那举办的世界移动通信大会（MWC Barcelona），华为未展示任何新款智能手机，这表明其业务在压力下的被迫转型。
（德新社等）
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