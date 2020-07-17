华为超三星成为全球第一大手机供应商

（德国之声中文网）据市场研究机构Canalys提供的数字，虽然华为的销售额同比下降了5％，然而其韩国竞争对手的销售额则更是暴跌了30％。

备受争议的中国华为出人意料地成为世界上最大的智能手机提供商。市场研究公司Canalys周四（7月30日）表示，华为在第二季度超过了韩国三星，位居第一。据称第二季度华为销售5580万部手机，三星销售5370万部，位居华为之后。但是，华为有可能无法保持这一领先地位。

Canalys市场研究机构表示，这是9年来三星首次在一个季度中失去市场领先地位。尽管美国对华为的制裁限制了该集团在海外的生意，但华为显然在中国占据着国内市场的主导地位。Canalys研究公司的分析师施坦顿（Ben Stanton）说，华为智能手机占据着70%的国内市场。该公司在新冠疫情之后的中国经济复苏中受益匪浅。华为周四表示，所取得的成就是公司极具"韧性"的结果。

实力受疑

Canalys分析师莫佳（Mo Jia ）表示，中国的实力不足以保持华为的领先地位。第二季度华为在国外的销售下降了近三分之一。欧洲等重要市场的贸易伙伴正在变得"更加谨慎"，减少了华为手机的的订单，更加依赖其它制造商。

提供网络设备也是华为的一个盈利渠道。美国怀疑这家中国公司从事间谍活动。华为予以驳斥。美国政府几乎完全封锁了华为，并向其它国家施压要求采取同样做法。到目前为止，华为的智能手机一直使用美国谷歌公司的安卓操作系统。美国原则上禁止本国公司与华为合作，但为了减少美国公司蒙受的损失，也有少数例外。



李京慧/凝炼 （法新社、路透社）



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