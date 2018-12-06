华为财务长被捕 中美博奕再掀波澜

华为财务长孟晚舟因为涉嫌违反美国伊朗制裁令在加拿大温哥华被捕。加拿大警方应美方要求行动，这也让原本暂缓的中美贸易战火上加油。这起事件也因为孟晚舟是公司创办人任正非的女儿而备受瞩目。
(德国之声中文网) 加拿大当局在12月5日透露，已经逮捕中国华为技术公司的首席财务官孟晚舟，目前正将她引渡美国受审。被捕当天正值习近平和特朗普在阿根廷会晤。
美国司法部发言人麦克劳德 (Ian McLeod) 表示， 孟晚舟被拘留在温哥华，美国要求将她引渡。他也说因为孟晚舟提出的禁止报导令已经生效，所以无法提供任何进一步的细节。法院预计在12月7日举行保释听证会。
中国官方以强硬态度回应。外交部发言人耿爽12月6日在例行记者会上表示﹕「要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员。」他说中方已向美加两国提出严正交涉，但无法讨论案件的具体细节。
中国驻加拿大使馆也在同日發声明强烈抗议，批评加警应美方要求逮捕孟晚舟是「严重侵犯人权的行为」，形容孟是「一个没有违反任何美、加法律的中国公民。」中国要求美加「立即纠正错误做法，恢复孟晚舟女士的人身自由」，并将采取一切行动坚决维护中国公民合法权益。
官方关係扑朔迷离
孟晚舟是华为董事会副主席，也是公司创办人任正非的女儿，而任正非涉足电讯业前是军人出身。华为是中国龙头电讯企业，除了大本营以外，亦涉足欧美等多国市场。不过它多年来都没有上市，在同类巨企中甚为罕见。
虽然华为是民营企业，但有负责採购工作的中国军方官员向《德国之声》透露，中国政府确是华为发迹背后的其中一位推手。这位不愿具名的消息人士披露，以往部分军用专业通讯设备的市场，由外资电讯商爱立信 (Ericsson) 和摩托罗拉 (Motorola) 主导，中国军方原本也採购其产品。但到了九十年代，华为研发出相关技术后，中国军方高层转而指定华为作唯一供应商，这也成为华为壮大的根基之一。
有关孟晚舟涉及的罪名，政府和华为都没有提供进一步线索。华为最初以「不实报导」回应孟晚舟被捕的消息。但它随后再發表声明，确认孟在加拿大转机时被暂时扣留以及美国寻求引渡，正面临纽约东区法院「未指明的指控」。声明表示﹕「关于具体指控提供给华为的资讯非常少，华为并不知晓孟女士有任何不当行为。」公司强调华为遵守业务所在国，包括联合国和美欧的制裁法规。
《南华早报》援引华为内部会议纪录称，孟晚舟和父亲任正非曾于10月29日讨论公司的「违规问题」。孟晚舟当时表示，公司面对国外规定时有「红线」和「黄线」之分。「红线」是指必须严格遵守的规定；但「黄线」则是在实际营运时难以配合的规定，而公司可把「黄线」的违规风险视为无法收回的「沉没成本」，例如违反劳工法例等。另外在「红黄线」外一些无法配合的规定，公司经过适当决策讨论后，「可以接受暂时违规的风险」。
伊朗制裁令下第二个中兴？
不少西方媒体将此事联系伊朗制裁令，以及中美之间的科技战博奕。今年较早时，华府指另一中资电讯商中兴违反美国对伊朗裁制令，禁止美国企业与其进行交易。《华尔街日报》曾报导，华为也是美方的调查对象。有加拿大传媒报导，这正是孟晚舟被捕的原委。
外界关注华为会否步中兴的后尘，中国官媒《环球时报》认为这个概率不高，甚至情况比中兴乐观。其社评指﹕「华为的技术自主性要高得多，它的应诉条件、与美方的博弈条件都与今年早些时候中兴的情况截然不同。我们相信华为有能力和智慧应对当前的风险，展现自己的韧性，将美方打压所带来的损失降到最低。」
美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦 (Julian Ku) 在推特上发文强调，美国法律有明文禁止一些源自美国的科技出口到特定的国家。而当华为付费取得特定科技的授权时，就等于同意不会将这些科技出口到包含伊朗在内的特定国家。他认为美国依法惩罚华为违法的举动合情合理。
另一方面，美国情报机关多次指控，中国政府利用华为技术窃取美国机密，直指华为产品威胁国家安全。包括美国、澳洲、新西兰及英国等已先后宣布，禁止採用华为设备发展5G网络。
中美关係再陷阴霾
而孟晚舟在12月1日被捕，正值特习会之际，外界关注此举或令暂时破冰的中美关係再度崩紧，甚至中美未来90天谈判成败。
《环球时报》总编胡锡进的署名评论则把矛头指向美国，批评其採取卑鄙的流氓手段。「美方绝对是在恶意找茬，试图用美国的法律体系整华为。那么现在不是中国政府出手与美国竞赛流氓手段的时候，华为应首先认真同美国打一场法律战争，争取在法律上驳倒美方的所有指控。」
他警告﹕「抓孟晚舟是对落实两国领导人共识的严重破坏，这不符合特朗普总统的政治利益。如果美方粗暴坚持错误做法，逼中国释放力量，那么我相信华盛顿最终会后悔的。」
李芊/夏立民/罗法 (綜合報導)