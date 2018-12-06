华为财务长被捕 中美博奕再掀波澜

(德国之声中文网) 加拿大当局在12月5日透露，已经逮捕中国华为技术公司的首席财务官孟晚舟，目前正将她引渡美国受审。被捕当天正值习近平和特朗普在阿根廷会晤。

美国司法部发言人麦克劳德 (Ian McLeod) 表示， 孟晚舟被拘留在温哥华，美国要求将她引渡。他也说因为孟晚舟提出的禁止报导令已经生效，所以无法提供任何进一步的细节。法院预计在12月7日举行保释听证会。

中国官方以强硬态度回应。外交部发言人耿爽12月6日在例行记者会上表示﹕「要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员。」他说中方已向美加两国提出严正交涉，但无法讨论案件的具体细节。

中国驻加拿大使馆也在同日發声明强烈抗议，批评加警应美方要求逮捕孟晚舟是「严重侵犯人权的行为」，形容孟是「一个没有违反任何美、加法律的中国公民。」中国要求美加「立即纠正错误做法，恢复孟晚舟女士的人身自由」，并将采取一切行动坚决维护中国公民合法权益。

官方关係扑朔迷离

孟晚舟是华为董事会副主席，也是公司创办人任正非的女儿，而任正非涉足电讯业前是军人出身。华为是中国龙头电讯企业，除了大本营以外，亦涉足欧美等多国市场。不过它多年来都没有上市，在同类巨企中甚为罕见。

虽然华为是民营企业，但有负责採购工作的中国军方官员向《德国之声》透露，中国政府确是华为发迹背后的其中一位推手。这位不愿具名的消息人士披露，以往部分军用专业通讯设备的市场，由外资电讯商爱立信 (Ericsson) 和摩托罗拉 (Motorola) 主导，中国军方原本也採购其产品。但到了九十年代，华为研发出相关技术后，中国军方高层转而指定华为作唯一供应商，这也成为华为壮大的根基之一。

有关孟晚舟涉及的罪名，政府和华为都没有提供进一步线索。华为最初以「不实报导」回应孟晚舟被捕的消息。但它随后再發表声明，确认孟在加拿大转机时被暂时扣留以及美国寻求引渡，正面临纽约东区法院「未指明的指控」。声明表示﹕「关于具体指控提供给华为的资讯非常少，华为并不知晓孟女士有任何不当行为。」公司强调华为遵守业务所在国，包括联合国和美欧的制裁法规。

《南华早报》援引华为内部会议纪录称，孟晚舟和父亲任正非曾于10月29日讨论公司的「违规问题」。孟晚舟当时表示，公司面对国外规定时有「红线」和「黄线」之分。「红线」是指必须严格遵守的规定；但「黄线」则是在实际营运时难以配合的规定，而公司可把「黄线」的违规风险视为无法收回的「沉没成本」，例如违反劳工法例等。另外在「红黄线」外一些无法配合的规定，公司经过适当决策讨论后，「可以接受暂时违规的风险」。

伊朗制裁令下第二个中兴？

不少西方媒体将此事联系伊朗制裁令，以及中美之间的科技战博奕。今年较早时，华府指另一中资电讯商中兴违反美国对伊朗裁制令，禁止美国企业与其进行交易。《华尔街日报》曾报导，华为也是美方的调查对象。有加拿大传媒报导，这正是孟晚舟被捕的原委。

外界关注华为会否步中兴的后尘，中国官媒《环球时报》认为这个概率不高，甚至情况比中兴乐观。其社评指﹕「华为的技术自主性要高得多，它的应诉条件、与美方的博弈条件都与今年早些时候中兴的情况截然不同。我们相信华为有能力和智慧应对当前的风险，展现自己的韧性，将美方打压所带来的损失降到最低。」

美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦 (Julian Ku) 在推特上发文强调，美国法律有明文禁止一些源自美国的科技出口到特定的国家。而当华为付费取得特定科技的授权时，就等于同意不会将这些科技出口到包含伊朗在内的特定国家。他认为美国依法惩罚华为违法的举动合情合理。

另一方面，美国情报机关多次指控，中国政府利用华为技术窃取美国机密，直指华为产品威胁国家安全。包括美国、澳洲、新西兰及英国等已先后宣布，禁止採用华为设备发展5G网络。

中美关係再陷阴霾

而孟晚舟在12月1日被捕，正值特习会之际，外界关注此举或令暂时破冰的中美关係再度崩紧，甚至中美未来90天谈判成败。

《环球时报》总编胡锡进的署名评论则把矛头指向美国，批评其採取卑鄙的流氓手段。「美方绝对是在恶意找茬，试图用美国的法律体系整华为。那么现在不是中国政府出手与美国竞赛流氓手段的时候，华为应首先认真同美国打一场法律战争，争取在法律上驳倒美方的所有指控。」

他警告﹕「抓孟晚舟是对落实两国领导人共识的严重破坏，这不符合特朗普总统的政治利益。如果美方粗暴坚持错误做法，逼中国释放力量，那么我相信华盛顿最终会后悔的。」

李芊/夏立民/罗法 (綜合報導)