 华为财务长被捕 中美博奕再掀波澜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

华为财务长被捕 中美博奕再掀波澜

华为财务长孟晚舟因为涉嫌违反美国伊朗制裁令在加拿大温哥华被捕。加拿大警方应美方要求行动，这也让原本暂缓的中美贸易战火上加油。这起事件也因为孟晚舟是公司创办人任正非的女儿而备受瞩目。

Russland, Moskau: Meng Wanzhou (picture-alliance/dpa/M. Shipenkov)

华为CFO孟晚舟遭到加拿大警方应美方要求逮捕。这会不会是中美贸易战的延伸?

(德国之声中文网) 加拿大当局在12月5日透露，已经逮捕中国华为技术公司的首席财务官孟晚舟，目前正将她引渡美国受审。被捕当天正值习近平和特朗普在阿根廷会晤。

美国司法部发言人麦克劳德 (Ian McLeod) 表示， 孟晚舟被拘留在温哥华，美国要求将她引渡。他也说因为孟晚舟提出的禁止报导令已经生效，所以无法提供任何进一步的细节。法院预计在12月7日举行保释听证会。

中国官方以强硬态度回应。外交部发言人耿爽12月6日在例行记者会上表示﹕「要求对方立即对拘押理由作出澄清，立即释放被拘押人员。」他说中方已向美加两国提出严正交涉，但无法讨论案件的具体细节。

中国驻加拿大使馆也在同日發声明强烈抗议，批评加警应美方要求逮捕孟晚舟是「严重侵犯人权的行为」，形容孟是「一个没有违反任何美、加法律的中国公民。」中国要求美加「立即纠正错误做法，恢复孟晚舟女士的人身自由」，并将采取一切行动坚决维护中国公民合法权益。

Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

官方关係扑朔迷离

孟晚舟是华为董事会副主席，也是公司创办人任正非的女儿，而任正非涉足电讯业前是军人出身。华为是中国龙头电讯企业，除了大本营以外，亦涉足欧美等多国市场。不过它多年来都没有上市，在同类巨企中甚为罕见。

DW.COM

继美国商务部禁止该国企业在未来7年向中兴通讯出售零组件后，美媒报道称中国电讯巨头华为也被锁定，将接受美国司法部刑事调查。中方也对此作出回应。 (26.04.2018)

德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖。据政府圈内人士称，部分高层官员正在试图将来自中国企业的电信设备排除在外。此前，美国、澳大利亚已经出于安全因素，阻止华为等中国企业进入其5G电信市场。 (14.11.2018)

华为再被禁足，这次是澳洲的5G移动网络市場。最新的禁令使澳中关係雪上加霜，但巧妙的是，澳洲总理特恩布尔也在此刻遭逼宫，领导层换人会是华为摆脱困境的契机吗？ (23.08.2018)

英国政府周四发布的一份报告指出，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。华为方面则表示，这份报告也说明，英国政府对华为的监督工作正在按计划有序进行。 (21.07.2018)

新西兰最大电信公司Spark週三发声明表示，新西兰的通讯安全局以国安风险为由，禁止它们用中国电信龙头华为的5G设备。 (28.11.2018)

虽然华为是民营企业，但有负责採购工作的中国军方官员向《德国之声》透露，中国政府确是华为发迹背后的其中一位推手。这位不愿具名的消息人士披露，以往部分军用专业通讯设备的市场，由外资电讯商爱立信 (Ericsson) 和摩托罗拉 (Motorola) 主导，中国军方原本也採购其产品。但到了九十年代，华为研发出相关技术后，中国军方高层转而指定华为作唯一供应商，这也成为华为壮大的根基之一。

有关孟晚舟涉及的罪名，政府和华为都没有提供进一步线索。华为最初以「不实报导」回应孟晚舟被捕的消息。但它随后再發表声明，确认孟在加拿大转机时被暂时扣留以及美国寻求引渡，正面临纽约东区法院「未指明的指控」。声明表示﹕「关于具体指控提供给华为的资讯非常少，华为并不知晓孟女士有任何不当行为。」公司强调华为遵守业务所在国，包括联合国和美欧的制裁法规。

《南华早报》援引华为内部会议纪录称，孟晚舟和父亲任正非曾于10月29日讨论公司的「违规问题」。孟晚舟当时表示，公司面对国外规定时有「红线」和「黄线」之分。「红线」是指必须严格遵守的规定；但「黄线」则是在实际营运时难以配合的规定，而公司可把「黄线」的违规风险视为无法收回的「沉没成本」，例如违反劳工法例等。另外在「红黄线」外一些无法配合的规定，公司经过适当决策讨论后，「可以接受暂时违规的风险」。

Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/T. Peter)

伊朗制裁令下第二个中兴？

不少西方媒体将此事联系伊朗制裁令，以及中美之间的科技战博奕。今年较早时，华府指另一中资电讯商中兴违反美国对伊朗裁制令，禁止美国企业与其进行交易。《华尔街日报》曾报导，华为也是美方的调查对象。有加拿大传媒报导，这正是孟晚舟被捕的原委。

外界关注华为会否步中兴的后尘，中国官媒《环球时报》认为这个概率不高，甚至情况比中兴乐观。其社评指﹕「华为的技术自主性要高得多，它的应诉条件、与美方的博弈条件都与今年早些时候中兴的情况截然不同。我们相信华为有能力和智慧应对当前的风险，展现自己的韧性，将美方打压所带来的损失降到最低。」

美国霍夫斯特拉大学法学教授古举伦 (Julian Ku) 在推特上发文强调，美国法律有明文禁止一些源自美国的科技出口到特定的国家。而当华为付费取得特定科技的授权时，就等于同意不会将这些科技出口到包含伊朗在内的特定国家。他认为美国依法惩罚华为违法的举动合情合理。

另一方面，美国情报机关多次指控，中国政府利用华为技术窃取美国机密，直指华为产品威胁国家安全。包括美国、澳洲新西兰英国等已先后宣布，禁止採用华为设备发展5G网络。

Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

华为创办人，孟晚舟的父亲任正非，投身电讯行业前是军人出身。

中美关係再陷阴霾

而孟晚舟在12月1日被捕，正值特习会之际，外界关注此举或令暂时破冰的中美关係再度崩紧，甚至中美未来90天谈判成败。

《环球时报》总编胡锡进的署名评论则把矛头指向美国，批评其採取卑鄙的流氓手段。「美方绝对是在恶意找茬，试图用美国的法律体系整华为。那么现在不是中国政府出手与美国竞赛流氓手段的时候，华为应首先认真同美国打一场法律战争，争取在法律上驳倒美方的所有指控。」

他警告﹕「抓孟晚舟是对落实两国领导人共识的严重破坏，这不符合特朗普总统的政治利益。如果美方粗暴坚持错误做法，逼中国释放力量，那么我相信华盛顿最终会后悔的。」

李芊/夏立民/罗法 (綜合報導)

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    涉伊朗？任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    华为争议

    华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “违反制裁令”

    据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。


DW.COM

华为海外屡遭“难题”为哪般？

华为创始人之女在加拿大被扣留，或被引渡至美国。消息人士称，这或与华为涉违反伊朗制裁有关。近些年来，华为受到“威胁美国国家安全”指控，受到“违反制裁令”调查，被澳大利亚等国禁止参与5G网络建设。来回顾一下。 (06.12.2018)  

相关内容

Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 06.12.2018

华为创始人之女在加拿大被扣留，或被引渡至美国。消息人士称，这或与华为涉违反伊朗制裁有关。近些年来，华为受到“威胁美国国家安全”指控，受到“违反制裁令”调查，被澳大利亚等国禁止参与5G网络建设。来回顾一下。

Logo von Huawei

媒体: 先中兴再华为 美国司法部展开新调查 26.04.2018

继美国商务部禁止该国企业在未来7年向中兴通讯出售零组件后，美媒报道称中国电讯巨头华为也被锁定，将接受美国司法部刑事调查。中方也对此作出回应。

USA Kapitol in Washington

民主党控制的众议院能否改变外交政策？ 07.11.2018

美国民主党人将利用重新获得的国会众议院多数地位改变他们所认为的共和党在外交政策上放任特朗普总统的做法，致力于更严厉应对俄罗斯、沙特和朝鲜。

广告

媒体看中国

Bundespräsident Steinmeier in China (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

德语媒体：德国总统“亲切与疑虑并存的中国之行”

西藏的人权状况过去一直是中国政府遭西方诟病的重点。而这一次，中国政府采取主动，将德中人权对话的地点选在拉萨举行。但与此同时，德国人权专员访问新疆的建议则遭到拒绝。 