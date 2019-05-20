华为被谷歌“断供”，难保欧洲手机市场？

(德国之声中文网) 谷歌公司在周一(5月20日)对外界表示，公司已经开始着手切断与华为之间的业务往来。而在此前一天，路透社已经提前从内部人士处得知，除非是开源软件，华为集团今后将无法获得谷歌公司的任何硬件、软件以及技术支持服务。公司一名发言人表示："我们正在采取措施，遵守(美国政府)下达的指令，并且审视指令的后果。"

华为方面周一在接受德国之声书面采访时强调，其已经售出的、或者已经出货进入全球库存的智能手机、平板产品将继续获得安全更新等服务与售后支持。"作为安卓的全球重要伙伴，华为已经为安卓系统的开放与成长作出了重要贡献，与安卓开源平台紧密合作，打造一个让用户与产业都受益的生态圈。华为将继续致力于打造安全、可持续的软件生态圈，为全球所有用户提供最出色的体验。"

中国外交部新闻发言人陆慷周一在新闻发布会上表示，"中方注意到有关谷歌公司已经暂停对华为涉及软硬件转让业务并且暂停向华为提供有关服务的说法。中方将正式确认此事，并进一步积极关注事态进展。"他还指责美方"以己之心度人之腹，为获取竞争优势对他国企业造谣抹黑，却始终拿不出像样的证据"，认为美国正在动用国家力量打压他国企业。

华为手机海外市场将受冲击

作为全球电信设备巨头，华为近年来也涉足智能手机制造领域，目前已经成为了全球第二大智能手机厂商，其年出货量仅次于三星。不过，华为手机在中国市场与海外市场的软件配置有着较大差别：在中国本土市场销售的手机一般不预装谷歌的应用软件产品。

业内人士预计，谷歌"断供"华为手机，将主要影响后者的海外市场。2018年，华为总共出产了2.08亿部智能手机，其中近半销往海外市场。其中，欧洲是华为手机的第二大市场，仅次于中国本土市场。根据美国市场研究公司IDC今年年初的报告，华为手机在欧洲占据了高达29%的市场份额。

尽管安卓操作系统的核心部分(AOSP，有时也称作公共版安卓)是开源软件，但是GMAIL、谷歌地图、谷歌PLAY商店、谷歌框架服务等非开源应用软件却需要谷歌授权。除了中国市场，全球销售的绝大多数安卓手机都预装了这些谷歌应用软件，许多第三方应用软件更是依赖于谷歌框架服务。德新社、法新社都在报道中指出，如果华为手机今后不预装这些谷歌应用，将会失去对欧洲消费者的吸引力，极端情况下甚至有可能被迫放弃欧洲的智能手机市场。

谷歌公司一名发言人则表示，目前已经售出的华为手机，将能够继续正常使用谷歌PLAY商店、谷歌PLAY防护等服务。

不过，不论是谷歌公司的声明，还是华为方面给德国之声的书面答复，都没有明确指出今后生产的华为安卓手机是否能够至少允许用户手动安装谷歌应用软件。

华为还有"备胎"？

就在几天前，负责包括手机业务在内的华为消费者业务CEO余承东在公司内部的"心声"论坛上发表了一篇题为"华为手机系统往事"的文章，表示"华为不缺自研打造操作系统的能力，而谷歌的安卓系统也吸收和借鉴了很多EMUI的优点。" 余承东在文章中指出，华为除了能够打造自己的芯片，"还有打造操作系统的核心能力。"

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



今年3月初，余承东在接受德国《世界报》采访时也曾透露，华为已经备有一套自己的操作系统，"以防我们突然不能再使用安卓系统或者微软的操作系统；这当然只是我们的B计划，首选依然是和谷歌、微软的生态圈合作。"

上周，美国政府宣布通信业紧急状态、限制美国企业向华为供货后，负责芯片制造的华为子公司海思就宣布，公司多年来一直在预研"备胎"芯片，以防美国突然"断供"；如今，"备胎"将"转正"。

彭博通讯社则援引华为内部消息人士称，华为一方面拥有自研的备份芯片方案，另一方面，针对那些暂时没有合适替代品的美国芯片，公司则囤积了3个月到数年不等的库存，以保证在"断供"后过渡期内的生产。目前，高通、博通等美国芯片厂商已经宣布暂停对华为供货。

德国芯片厂商英飞凌则在周一辟谣称，日本《日经新闻》此前称英飞凌停止向华为供货之报道不符合事实。公司一发言人表示，美国政府的行政命令只涉及美国出产的产品，英飞凌供应华为的绝大部分产品都不受影响。此前，受《日经新闻》消息影响，英飞凌周一的股价一度下挫。华为的欧洲竞争对手爱立信、诺基亚的股价则出现了上涨趋势。

德国联邦经济部则表示，正在研究美国针对华为的制裁将对德国企业造成多大的影响。