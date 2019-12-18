华为董事长梁华：“今年首先要保证生存”

德国之声：华为今年被卷入中美贸易战，年关将近，您是否感到担心？

梁华：我们没有因此感到担心，但是美国把华为放入"实体清单"，给我们带来很多工作，例如，产品必须进行重新设计，同时还要保障供应链，保证能够及时交付产品给客户。

在今年这种情况下，首先要保证能够生存，业务能够进一步发展。我们在供应链重构，包括我们怎么来让产品更好地服务好客户。从产品设计、制造，包括最后发给我们客户、安装、测试，这样的话我们能够更好的服务好我们的客户。

德国之声：但是，华为创始人任正非先生在几个月之前说，华为就像这张照片中被打得千疮百孔的飞机一样，您对此有什么看法？您同意他的说法吗？

梁华：我同意他的说法。这张图片体现了美国把我们放入"实体清单"时的情况，华为被打的千疮百孔，就如这架飞机一样，上面有很多洞，但仍然能够坚持飞行，平安落地，这其中需要解决很多问题，例如产品重新设计、保障供应连续性，要补一个个的洞。

德国之声：在中美贸易战的大背景下，中国现在的回应显然是：我们只希望使用中国公司生产的设备。作为一位商业人士，您认为在全球化时代，中国对中美贸易战的这种回应是正确的吗？

梁华：从华为角度来看，依然坚持全球化，特别是在供应链领域坚定不移拥抱全球化。

如果美国政府允许美国的供应商向华为供货，华为依然会购买美国的器件来构建供应链。我们拥抱全球化产业链的决心是坚定不移的，不会走狭隘的自主创新、自力更生的道路。如果封闭起来只用自己的东西，未来是没有什么竞争力。

德国之声：所以，华为未来会继续与美国公司密切合作、继续使用美国公司提供的组件，您是这个意思吗？

梁华：我指的是华为仍然会坚持全球化，无论是来自美国、欧洲、德国的，还是日本、韩国的，全球的供应链我们都会去用。不是我们不用美国的产品，而是美国政府不允许美国供应商向华为供应。

位于东莞的华为研发园

德国之声：美国市场对于华为有多重要？

梁华：目前华为在美国市场基本上没有什么销售，因为美国政府不让华为在美国去销售我们的产品和服务。华为的产品和服务是有竞争力的，我们愿意为美国的民众提供华为的通信产品。

因为目前华为没有业务在美国市场，我们就把更多的精力用在选择我们的国家和客户那里，做好服务、提供产品和解决方案。

德国之声：越来越多的政府在考虑下一代5G网络的建设时，公开表达了对华为是否可信、以及是否存在间谍问题的担忧，请问您怎么看待这些担忧？

梁华：5G由于美国的渲染，让全世界都觉得5G越来越重要了。其实华为在5G方面处于领先地位，是因为我们在5G的投入比较早、投入力度比较大，并且构筑了5G技术、产品和解决方案的竞争优势。

德国提出在5G时代建立的标准要更高，建立面对全行业的标准来保障网络安全。基于事实和证据来构筑网络安全的管理办法、管理规则和措施，我认为这就是比较好的。

德国之声：我们可以讨论德国在这方面发挥的作用，但现在我还是想再谈一下其他政府的担忧。如果一家公司可能因为法律要求不得不把信息交给本国政府，那么世界各国要怎么信任这家公司呢？您对这种担忧怎么看？

梁华：第一，华为在每个国家经营都遵守当地的法律法规。

第二，华为只提供设备，并不去参与网络运营，也不接触到用户的数据，我相信这些国家有能力管理好自己的网络安全和隐私数据保护。

第三，华为把网络安全和隐私保护作为公司经营的最高纲领。在业务运作过程中从产品设计、制造到给客户提供服务，都把网络安全和隐私保护作为公司经营的基础。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



德国之声：请允许我向您引述目前在中国实行的《国家情报法》。该法律规定：任何机构与个人都要依法支持、协助与配合中国国家情报机关的工作。这样的法律是否意味着中国政府可以强迫华为交出自己收集到的数据，比如华为公司在德国收集到的数据？

梁华：中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪先生在慕尼黑的安全会议上明确讲了没有任何法律要求企业安装"后门"或收集外国情报。

中国国家总理李克强在今年两会期间也明确提出，"这样做不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也决不会有。"

这是中国政府官员对国家情报法的解读。华为在过去这么多年的经营过程中从来没有收到这样的要求，未来即使收到这样的要求也不会执行。没有法律要求，我们就不会做这件事。

德国之声：您刚才讲到德国的时候语气较为积极正面。您认为德国总理默克尔在5G问题上发出的信号对华为有什么重要意义？

梁华：德国总理默克尔是从德国国家利益和德国未来发展角度考虑做的决定，5G基础设施建设以后能够为德国在整个数字经济和人工智能发展上建立一定的优势。

默克尔总理推动5G安全标准不是基于供应商来源国，而是对所有供应商一视同仁的策略，对德国通信基础设施的发展是有利的。

德国之声：您认为默克尔总理是5G支持者吗？

梁华：这方面我看到的只是一些报道，在整个5G通信设施发展方面，德国政府做了很多讨论，这些是基于事实和证据的讨论，是有利于德国下一代基础设施的建设和发展的。

德国之声：华为在面部识别等技术方面也是非常领先的。华为会否对产品可能被滥用的情况负责？还是说华为只负责产品生产，使用者要对可能出现的技术滥用负责呢？

梁华：华为作为一家科技公司，在技术的发展过程中关注技术应用给人类带来的好处。任何一项技术刚出现的时候，为人类带来福祉这么的一个应用（都会伴随好与坏的争议）。比如，面部识别的应用在很多环节可以改善社会治理、提升生产效率。

安全可信方面，华为把网络安全和隐私保护作为公司发展的最高纲领。

另外，在即将到来的数字化和智能化社会，数字主权将变得越来越重要，与物理世界的国家主权同等重要，每个国家都要关注数字主权的建设。

德国之声：明年美国将会进行大选。您对这方面有什么期待吗？

梁华：我们不太关注每个国家的大选，因为很多国家每四年都有一次大选。因为政治对我们的影响（不大），我们不会说因为选举而改变公司内部的战略、经营。

德国之声：您的意思是特朗普总统对于华为来说不是特别重要吗？

梁华：在特朗普政府时代发生的事对我们还是有影响。至于未来哪个政府谁上台执政，这方面没有太多关心。

德国之声：最后一个问题：我所在的媒体机构德国之声在中国遭到封杀。如果中国用户能在华为手机或其他平台上看到我们今天的采访，那不是非常好吗？

梁华：好啊,好啊。

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