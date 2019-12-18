华为董事长梁华：“今年首先要保证生存”

2019年对于中国电讯巨头华为来说，是艰难的一年。它被夹在中美贸易战当中，美国更怀疑华为可能被用作间谍工具，因而禁止政府部门使用华为产品。同时，世界各地在建立5G 移动通信系统时，也开始质疑华为的可信度。德国之声主编Ines Pohl前往华为总部所在地深圳，与华为董事长梁华进行了一场对话。
德国之声：华为今年被卷入中美贸易战，年关将近，您是否感到担心？
梁华：我们没有因此感到担心，但是美国把华为放入"实体清单"，给我们带来很多工作，例如，产品必须进行重新设计，同时还要保障供应链，保证能够及时交付产品给客户。
在今年这种情况下，首先要保证能够生存，业务能够进一步发展。我们在供应链重构，包括我们怎么来让产品更好地服务好客户。从产品设计、制造，包括最后发给我们客户、安装、测试，这样的话我们能够更好的服务好我们的客户。
德国之声：但是，华为创始人任正非先生在几个月之前说，华为就像这张照片中被打得千疮百孔的飞机一样，您对此有什么看法？您同意他的说法吗？
梁华：我同意他的说法。这张图片体现了美国把我们放入"实体清单"时的情况，华为被打的千疮百孔，就如这架飞机一样，上面有很多洞，但仍然能够坚持飞行，平安落地，这其中需要解决很多问题，例如产品重新设计、保障供应连续性，要补一个个的洞。
德国之声：在中美贸易战的大背景下，中国现在的回应显然是：我们只希望使用中国公司生产的设备。作为一位商业人士，您认为在全球化时代，中国对中美贸易战的这种回应是正确的吗？
梁华：从华为角度来看，依然坚持全球化，特别是在供应链领域坚定不移拥抱全球化。
如果美国政府允许美国的供应商向华为供货，华为依然会购买美国的器件来构建供应链。我们拥抱全球化产业链的决心是坚定不移的，不会走狭隘的自主创新、自力更生的道路。如果封闭起来只用自己的东西，未来是没有什么竞争力。
德国之声：所以，华为未来会继续与美国公司密切合作、继续使用美国公司提供的组件，您是这个意思吗？
梁华：我指的是华为仍然会坚持全球化，无论是来自美国、欧洲、德国的，还是日本、韩国的，全球的供应链我们都会去用。不是我们不用美国的产品，而是美国政府不允许美国供应商向华为供应。
德国之声：美国市场对于华为有多重要？
梁华：目前华为在美国市场基本上没有什么销售，因为美国政府不让华为在美国去销售我们的产品和服务。华为的产品和服务是有竞争力的，我们愿意为美国的民众提供华为的通信产品。
因为目前华为没有业务在美国市场，我们就把更多的精力用在选择我们的国家和客户那里，做好服务、提供产品和解决方案。
德国之声：越来越多的政府在考虑下一代5G网络的建设时，公开表达了对华为是否可信、以及是否存在间谍问题的担忧，请问您怎么看待这些担忧？
梁华：5G由于美国的渲染，让全世界都觉得5G越来越重要了。其实华为在5G方面处于领先地位，是因为我们在5G的投入比较早、投入力度比较大，并且构筑了5G技术、产品和解决方案的竞争优势。
德国提出在5G时代建立的标准要更高，建立面对全行业的标准来保障网络安全。基于事实和证据来构筑网络安全的管理办法、管理规则和措施，我认为这就是比较好的。
德国之声：我们可以讨论德国在这方面发挥的作用，但现在我还是想再谈一下其他政府的担忧。如果一家公司可能因为法律要求不得不把信息交给本国政府，那么世界各国要怎么信任这家公司呢？您对这种担忧怎么看？
梁华：第一，华为在每个国家经营都遵守当地的法律法规。
第二，华为只提供设备，并不去参与网络运营，也不接触到用户的数据，我相信这些国家有能力管理好自己的网络安全和隐私数据保护。
第三，华为把网络安全和隐私保护作为公司经营的最高纲领。在业务运作过程中从产品设计、制造到给客户提供服务，都把网络安全和隐私保护作为公司经营的基础。
德国之声：请允许我向您引述目前在中国实行的《国家情报法》。该法律规定：任何机构与个人都要依法支持、协助与配合中国国家情报机关的工作。这样的法律是否意味着中国政府可以强迫华为交出自己收集到的数据，比如华为公司在德国收集到的数据？
梁华：中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪先生在慕尼黑的安全会议上明确讲了没有任何法律要求企业安装"后门"或收集外国情报。
中国国家总理李克强在今年两会期间也明确提出，"这样做不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也决不会有。"
这是中国政府官员对国家情报法的解读。华为在过去这么多年的经营过程中从来没有收到这样的要求，未来即使收到这样的要求也不会执行。没有法律要求，我们就不会做这件事。
德国之声：您刚才讲到德国的时候语气较为积极正面。您认为德国总理默克尔在5G问题上发出的信号对华为有什么重要意义？
梁华：德国总理默克尔是从德国国家利益和德国未来发展角度考虑做的决定，5G基础设施建设以后能够为德国在整个数字经济和人工智能发展上建立一定的优势。
默克尔总理推动5G安全标准不是基于供应商来源国，而是对所有供应商一视同仁的策略，对德国通信基础设施的发展是有利的。
德国之声：您认为默克尔总理是5G支持者吗？
梁华：这方面我看到的只是一些报道，在整个5G通信设施发展方面，德国政府做了很多讨论，这些是基于事实和证据的讨论，是有利于德国下一代基础设施的建设和发展的。
德国之声：华为在面部识别等技术方面也是非常领先的。华为会否对产品可能被滥用的情况负责？还是说华为只负责产品生产，使用者要对可能出现的技术滥用负责呢？
梁华：华为作为一家科技公司，在技术的发展过程中关注技术应用给人类带来的好处。任何一项技术刚出现的时候，为人类带来福祉这么的一个应用（都会伴随好与坏的争议）。比如，面部识别的应用在很多环节可以改善社会治理、提升生产效率。
安全可信方面，华为把网络安全和隐私保护作为公司发展的最高纲领。
另外，在即将到来的数字化和智能化社会，数字主权将变得越来越重要，与物理世界的国家主权同等重要，每个国家都要关注数字主权的建设。
德国之声：明年美国将会进行大选。您对这方面有什么期待吗？
梁华：我们不太关注每个国家的大选，因为很多国家每四年都有一次大选。因为政治对我们的影响（不大），我们不会说因为选举而改变公司内部的战略、经营。
德国之声：您的意思是特朗普总统对于华为来说不是特别重要吗？
梁华：在特朗普政府时代发生的事对我们还是有影响。至于未来哪个政府谁上台执政，这方面没有太多关心。
德国之声：最后一个问题：我所在的媒体机构德国之声在中国遭到封杀。如果中国用户能在华为手机或其他平台上看到我们今天的采访，那不是非常好吗？
梁华：好啊,好啊。
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