 华为营收反弹 2020年后首次增长 | 科技环境 | DW | 11.08.2023

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科技环境

华为营收反弹 2020年后首次增长

中国通信设备巨头华为8月11日宣布，今年上半年公司的销售额回升，迎来了2020年以来的首度增长。近年来，这家企业屡遭美国制裁，并且在全球范围内遭遇信任危机。有鉴于此，华为正在力推业务多元化。

2019年华为在阿联酋迪拜展会上

2019年华为在阿联酋迪拜展会上

（德国之声中文网）自2019年以来，美国接连出台制裁措施，大范围切断了华为与全球供应链的联系，使其无法获得包含美国技术的零部件和服务。华为的智能手机部门遭到重大打击，被迫寻找其他业务增长源。

现在，华为表示，公司今年上半年的营收达到了3109亿元人民币（约合433亿美元），比去年同期增长了3.1%。其中包含智能在内的消费产品业务同比增长2.2%，营收达到1035亿元人民币。今年上半年的利润率达到了15%，比去年同期增长10个百分点。

由于疫情导致全球经济活动减缓、尤其是消费领域陷入瘫痪，华为2022年上半年的营收曾同比下滑5.9%，2021年上半年的营收更是下降29.4%。

除了营收以及利润率，华为此次并没有披露更多数字。由于这家中国私营企业并未上市，因此没有公布详细业绩的义务。

  • Die USA und China streiten um das große chinesische Konzern Huawei

    美国制裁华为大事记

    “实体清单”事件

    2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

  • Huawei logo auf der Hauptniederlassung in Reading, Großbritannien (Reuters/M. Childs)

    美国制裁华为大事记

    华为在美国提起诉讼

    2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

  • Google Android - IT-Unternehmen l Strafen (picture alliance/AA/M. Kaynak)

    美国制裁华为大事记

    限制使用安卓系统

    2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

  • China | FedEx (picture-alliance/dpa/Wang Qiming)

    美国制裁华为大事记

    华为“货件被失误转运”

    2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

  • Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses (picture-alliance/J. Schwenkenbecher)

    美国制裁华为大事记

    国家安全威胁

    2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

  • USA Washington | Donald Trump im Treffen mit US-amerikanischen Arbeitnehmern aus der Technikbranche (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

    美国制裁华为大事记

    禁止美國政府部门购买华为的设备和服务

    2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

  • Netzneutralität FCC Meeting Washington (picture-alliance/AP Images/J.Martin)

    美国制裁华为大事记

    法官下令取消华为首席律师资格

    2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

  • Portugal | Huawei Logo in Lissabon (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

    美国制裁华为大事记

    临时许可再次延期

    2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

  • Wappen der US-Ministerien - Handel | Department of Commerce (picture-alliance/dpa/dpaweb/T. Brakemeier)

    美国制裁华为大事记

    外国半导体公司须获美国政府许可

    2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

  • USA Mike Pompeo (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/R. Chiu)

    美国制裁华为大事记

    入境签证限制

    2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

  • Huawei-Gründer Ren Zhengfei (picture-alliance/dpa/V. Yu)

    美国制裁华为大事记

    华为38家子公司被列入实体清单

    2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。


多样化经营战略

在被美国制裁打击前，华为曾经是全球三大手机制造商之一，与韩国三星、美国苹果并列。华为也是全球领先的5G通信设备供应商

美国近年来还不断敦促盟友禁用并拆除华为通信设备，认为中国政府可能会利用华为设备来植入后门窃取通信数据。华为方面则一直驳回此类安全指控。

在美国的压力下，华为采取了多样化经营战略，加大对软件、互联设备、商用计算服务、智能汽车等领域的投入。

此外，还有媒体报道称，华为有可能在今年内开始自主生产不含美国技术的5G芯片。华为方面拒绝对此消息置评。

德国即将禁用华为、中兴5G设备？

（法新社）

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