 华为：营收升23% 美国“黑名单” 有短期影响 | 经济纵横 | DW | 30.07.2019

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经济纵横

华为：营收升23% 美国“黑名单” 有短期影响

中国科技巨头华为周二称，美国贸易“黑名单”对其营收增长带来短期影响，不过，今年上半年营收仍增长23%，主要是因为国内智能手机销售强劲。

China Shenyang | Hauwai Geschäft (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Z. Wenkui)

今年第二季度，华为在中国智能手机市场的占有率增加10%以上，至接近40%；海外智能手机销售同比则略有下降。

（德国之声中文网）自华为5月被华盛顿列入一项"实体清单"以来，华为首次公布业绩情况。华为董事长梁华表示，5月销售收入增长迅速。他说，尽管被加入实体清单，但在上半年的良好基础上，仍实现增长。但这并不意味着前面没有困难。困难是有的，并且可能影响短期的增长速度。

美国政府称华为存在国家安全风险，华为则予以否认。华盛顿给予了三个月的豁免期，将于8月19日到期。美国总统特朗普曾发出信号，会放松对华为的制裁，但具体细节不明。

上月，华为创始人任正非曾向媒体表示，美国"黑名单"可能带来华为营收减少300亿美元。他说，华为今年和明年的应收可能与2018年持平，为约1000亿美元。

Huawei-Gründer Ren Zhengfei (picture-alliance/dpa/V. Yu)

华为创始人任正非

梁华周二表示，华为有信心应对"黑名单"。同时，其5G产品的推出未受影响。他说，自"黑名单"以来，该公司又获得11个5G合同；迄今已获得的5G合同总数达到50个。

分析人士认为，华为在中国国内智能手机的强劲销售以及新5G合同都有助于抵消美国出口禁令带来的影响。

作为非上市公司的华为今年才开始公布季度业绩。今年上半年营收升至4013亿元人民币（约合582.8亿美元），高于去年的增长率（去年为15%）。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为引争议 海外屡碰壁

    涉伊朗 任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

    华为引争议 海外屡碰壁

    “违反制裁令”

    在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

  • Screenshot Huawei, Iran (huaweiiran.com)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为在伊朗的业务

    华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为争议

    美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

    华为引争议 海外屡碰壁

    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Huawei P20 smartphone (Reuters/F. Fuentes)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为手机也受阻

    除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    华为引争议 海外屡碰壁

    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Papua-Neuguinea Port Moresby (picture-alliance/Xinhua/B. Xuefei)

    华为引争议 海外屡碰壁

    南洋小国成为大国竞技场

    同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

  • Huawei Smartphone in Großbritannien (picture-alliance/empics/J. Nguyen)

    华为引争议 海外屡碰壁

    英国起疑心

    在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

  • Datennetze Mobilfunk LTE 5G (Imago/Sven Simon)

    华为引争议 海外屡碰壁

    华为嘴边的德国蛋糕

    德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

  • China Huawei Filiale in Beijing (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    华为引争议 海外屡碰壁

    台湾继续维持禁令

    台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

    华为引争议 海外屡碰壁

    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。

    作者: 苗子, 文山


该公司在全球的智能手机发货量上升24%，至1.18亿件。中国国内的强劲销售大大抵消了全球销售的下降。

根据市场调查公司Canalys的数据，今年第二季度，华为在中国智能手机市场的占有率增加10%以上，至接近40%；海外智能手机销售同比则略有下降。

梁华表示，华为自研操作系统"鸿蒙"仍在多种设备互联的研发中，华为的优先选择仍是在移动设备上使用谷歌安卓系统。

华为给出的关于鸿蒙的信息很少。梁华表示，鸿蒙是该公司长期战略的一部分，绝对不是噱头。

苗子/叶宣（路透社）

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华为子公司爆裁员　禁令未解求生找谁？

华为在被美国列入黑名单之后便陷入营运困境。与华为有关的七家科技大厂CEO，包括谷歌与高通在内，同时前往白宫与特朗普会面。但是，他们的请求却不见得能够拯救华为。 (23.07.2019)  

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美封锁效应扩大 任正非:别低估华为

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