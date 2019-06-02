华为能否参与印度5G建设？

（德国之声中文网）据路透社报道，印度电信部长普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）表示，未来数月，印度按计划将进行新一代5G网络的试验，但尚未决定是否华为参加。

美国此前曾要求盟国不要使用华为设备，以防受到间谍威胁。路透社引述两名匿名知情人士称，印度驻华大使7月9日曾受到中国外交部召见，据称，中国官员表示，如果印度因华盛顿的压力而封杀华为，北京将对印度采取反制措施。

中国外交部回复了路透社的采访请求。外交部发言人华春莹在一份声明中称，华为在印度运作已有很长时间，也对印度社会、经济发展作出贡献，大家都很清楚这一点。她说，在中国企业参与印度5G建设方面，希望印度做出独立、客观的决定，为中国企业的投资和运作提供公平、公正、非歧视的商业环境，实现互利。

印度企业在华规模远小于在其它大型经济体。不过，包括印孚瑟斯（Infosys）、塔塔咨询服务公司（TCS）、雷迪博士实验室（Dr Reddy's）以及马亨达（Mahindra&Mahindra）在制造业、医药、金融服务、外包行业在华立足。

今年10月，印度总理莫迪将在该国北部城市瓦拉纳西与中国国家主席习近平会晤。预计二人将谈及贸易议题。印度对华贸易逆差达到530亿美元，引起印方忧虑。

印度电信部长普拉萨德向国会表示，收到6份参与5G技术试验的意向书，其中也包括华为。他没有点名其它电信商，但估计爱立信、诺基亚、三星应在其中。

路透社引述消息人士称，印度由高级官员组成的一个委员会未发现证据证明华为目前在印度的运作中使用了"后门"程序或恶意软件收集数据。消息人士称，印度内政部过去没有发布过封杀华为的指令，因"不能只因为是中国厂商就拒绝它"。

印度政府国家安全咨询委员会一名科技专家则提议，在5G网络中，软硬件不同时使用华为。

苗子/洪沙（路透社）