华为“突围”对美中芯片竞争意味着什么？

（德国之声中文网）华为的这一款新手机中采用的芯片，涉及美国希望通过制裁阻止中国获得的技术。美中之间的芯片战因而再度升温。

上个月，华为在推出Mate 60 Pro智能手机时，没有公布其内装芯片的太多细节。设在渥太华的半导体研究机构TechInsights在拆解了这款手机分析后发现，其使用的是中国国产的麒麟9000s的7纳米制程芯片。制程越小，集成电路的精密度就越高，制造工艺也更复杂。此外Mate 60 Pro还具有相当于5G手机的性能。

生产麒麟9000s的中芯国际（SMIC），过去仅能生产14纳米的芯片。TechInsights表示，这一处理器显示，中国政府正在对国产芯片生态系统"打开大门"。

华盛顿受到"小惊吓"

华为和中芯都因涉嫌安全风险受到华盛顿的制裁。作为中国最大的芯片制造商，中芯受限无法购买用于制造世界上最先进芯片的极紫外线（EUV）光刻机。荷兰的ASML公司是全球唯一的EUV光刻机生产商。

华为手机目前只能采用7纳米芯片

许多人希望，在美中两国争夺全球半导体市场主导地位的过程中，这些限制措施能让美国保持技术优势。"华盛顿受到了一点惊吓……他们认为已经禁止了一切，那中国人怎么还能取得进步？"资讯公司欧亚集团（Eurasia Group）的分析师鲁小萌在谈到华为手机的5G性能时对德国之声说。

向美国传递的信息

华为新手机的亮相在一定程度上被视为中国的一个民族胜利。很多人注意到，发售新手机是在美国商务部长雷蒙多访华期间，并将其解读为中国显示自己不再依赖美国的一个信号。

华盛顿也注意到了这一点。拜登政府已经启动一项调查，以查验是否有违反制裁的情况发生。一些共和党议员则呼吁采取更严格的管制措施。

不过，对这一问题的解释可能并非是中国公司绕过制裁获取了尖端技术。TechInsights在去年就曾报道，中芯有可能已经通过改良过的、先进性稍逊的深紫外线（DUV）光刻机制造出7纳米芯片。DUV光刻机在市场上仍可获得。

鲁小萌指出，华为最新的进展并不令人意外。"如果你的策略将华为逼入绝境，他们最终会通过创新摆脱这些限制。"

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）科技与公共政策项目的负责人刘易斯（James Lewis）也持相似的观点。他对德国之声表示，在芯片竞争中，美国的限制措施可以争取到时间，但无法让华为和其他中国公司停下脚步。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



台积电应该担心吗？

但也有专家并不很看好这一所谓"突破"，怀疑华为能否大规模生产出先进的芯片。台湾工研院（ITRI）的产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞临对德国之声表示，新技术需要可用于规模生产，而不是停留在研发阶段。

他说，全球领先的芯片制造商台积电拥有一系列用于量产的专利技术，而中芯国际在这一领域还远远落后。

台积电有能力向全球市场供应更先进的5纳米芯片。该公司已拥有最先进半导体60%以上的生产能力。

杨瑞临认为，华为最近的成功可能是昙花一现，或许难以持续一年以上。"没有EUV光刻技术，中芯就做不出5纳米芯片。"

"冷战式方案"

上周，美国商务部长雷蒙多表示，没有证据表明华为有能力 "大规模"生产采用先进芯片的智能手机。她补充说，华盛顿仍在继续调查华为的生产过程。

虽然反华鹰派呼吁采取更多制裁措施，但一些专家称，要通过滴水不漏的措施将中国排除在紧密交织的全球供应链之外是不可能的。"试图阻断芯片供应是一种相当冷战式的方案"，刘易斯说。

中芯因涉嫌安全风险受到华盛顿的制裁

他对美国政府的建议是，允许向中国出口芯片，但不要出口制造这些芯片的设备。这样既能让美国公司继续保有中国市场的份额，同时小米、Oppo这样的中国品牌又能使用廉价和高品质的西方芯片。否则中国将有 "巨大的动力"建立自己的半导体生产能力。

上个月，中国宣布启动"大基金"第三期，为国内芯片制造商提供400亿美元的新基金，以减少对外国技术的依赖。

华为与苹果争高下？

欧亚集团的鲁小萌认为，美国一直 "过于聚焦于阻止竞争，而对加强自身能力关注不够"。她说，"如果你努力让竞争对手水平落后三代，你也会让自己的公司落后一两代。"

9月25日华为举行的新品发布会上，并没有出现此前受瞩目的Mate 60 Pro，而苹果则在两周前推出了iPhone 15新款，引起抢购潮。在中国的网络上，对这两个品牌的比较成了讨论度很高的话题。德国之声中文网在X平台上发起"你更看好谁"的问卷，结果显示，超过七成的应答者表示倾向于苹果。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。