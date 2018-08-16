华为禁入5G市场　澳中关係雪上加霜

(德国之声中文网) 澳洲政府接纳安全机关的建议，以外国干预和骇客风险为由，决定禁止中国电讯商华为向当地供应5G移动网络零件。中国是澳洲最大贸易伙伴，此举恐怕令两国关係进一步陷入囹圄，坎培拉政府早前曾指控北京干预澳洲内政。

擴大国安条例规管范围

继美国之后，澳洲同样向华为颁下禁令。澳洲政府週四 (8/23) 发表声明指，「受制于外国政府法律制度外的指令」之企业，会令澳洲容易遭受未经授权的干预，并带来安全风险。

声明没有点名是哪家中国企业，但一位不具名的官员证实，禁令针对的就是华为，目的是要避免它参与网络建设。声明也确认，国家安全条例的规管范围，会由电讯营运商扩展至零件供应商。

华为澳洲分部週四 (8/23) 在推特上否认受到北京当局操控，批评澳洲政府的决定是「令消费者极度失望的结果」。它重申，公司在澳洲「安全地」提供无线网络服务接近15年。

总理遭逼宫 换人成契机？

有意见忧虑中国法律规定公民和组织援助情报工作，华为的零件会被利用作间谍活动。在堪培拉通过《外国影响力法案》后，澳中关系显着降温。该法案旨在应对中国对澳澳洲内部事务施加影响，以及回应北京在南海的咄咄逼人姿态。

华为是全球最大电讯零件供应商，这已不是澳洲政府头一次向它下手。

此前，当局禁止华为供应光纤网络零件以及在太平洋铺设海底传输线。如今华为又被禁止踏足移动网络，澳洲总理特恩布尔 (Malcolm Turnbull) 本月初放话寻求重整中澳关係的良好愿望恐怕落空。

澳洲拉筹伯大学 (La Trobe University) 亚洲研究学者莱博尔德 (James Leibold) 指﹕「这与他试图重整两国关係的步调不符。...他们不会忘记特恩布尔那刺耳的言论。」

美国网络安全公司FireEye副总裁沃特斯 (John Watters) 认为﹕「澳大利亚做了一个决定，花费更多钱以加强对国家通讯系统的控制，因为它在反抗一个牺牲短期利润换取长期情报忧势的对手。」

而刚好在此刻，特恩布尔所属的执政自由党爆出内斗，多位阁员倒戈逼宫，令他的总理之位岌岌可危。自由党拟在週五举行选举产生新的党魁，如果总理真的换人，对华政策会否出现转向成为下一个关注点。

李芊／夏立民（路透社）