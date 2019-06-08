华为禁令反伤美企 美高官要求延后实施

(德国之声中文网) 美国白宫主管预算的部门首长考虑到美国企业可能遭受到的压力，要求政府延后禁止企业使用华为设备的立法，认为要完善配套措施，还需要多两年时间。

美国去年通过的国防授权法(NDAA)当中，以国安疑虑为由，广泛禁止联邦经费购买与使用华为设备。

今年内，禁止联邦经费直接购买华为设备的相关规定就会生效。但是美国白宫的行政管理和预算局首长瓦特(Russell T. Vought)在致给副总统彭斯及九位国会成员的信函当中认为，政府还需要两年时间，才能把法律的其他部份设计完成，同样约束第三方供应商、合约商购买与使用华为设备。

《华尔街日报》报导，信函中说国防授权法的规定会导致美国企业供货给政府的能力「戏剧性的锐减」，而且会不成比例地影响到美国在乡村地区依赖联邦政府补助的企业，因为他们十分爱用华为产品。针对合约商以及联邦贷款与补助金的受益方，相对于现行的法案通过后两年生效，该信建议将生效期限延后两年，也就是法案通过四年后再让禁令生效。

该信函指出: 「行政团队知晓这些禁令对维护国家安全的重要性，然而不少行政单位也听见了可能受到影响的股东所传出的担忧。」

然而瓦特在信中的请求并不牵涉华为被美国商务部列入「黑清单」，使美国企业不能出售零组件予华为的禁令。

贸易代表拿华为当筹码

周日，美国财政部长暨贸易谈判代表姆努钦说，如果中美贸易谈判有进展，美国总统特朗普可能会放松对华为施加的限制。但是目前在双方仍未达成协议的情况下，华府会维持对中国施加的关税。

路透社引述姆努钦说: 「我认为总统说的是，如果我们在贸易上有所进展，或是他获得中国的安抚或某些承诺，那么他会愿意针对华为做些事情。」他说: 「但这些都是国家安全事务。」

姆努钦说，美国已经准备好与中国签订协议，但是维持关税仍然是必要的。他说:「如果中国想要在协议上有所进展，我们已经准备好要在我们完成的基础上继续前进。如果中国不想要有所进展，那么总统特朗普也完全乐意在关税上更进一步，重新平衡双方关系。」

罗法/夏立民 (综合报导)