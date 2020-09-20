华为祸不单行: 芯片断供 实验室工地起火

（德国之声中文网）周五（9月25日），华为位于松山湖园区的一幢未启用的建筑起火。当地消防部门表示，大火已经扑灭，没有人员伤亡。火灾视频在中国社交媒体上传播，显示建筑上空浓烟滚滚。

华为公司没有未回应路透社记者的采访请求。

据中国澎湃新闻报道，此次起火建筑是位于东莞市的松山湖泊洼实验室G2大楼。华为松山湖园区的研发实验室主要分布在溪流背坡村和团泊洼两处。松山湖园区有着欧洲建筑风貌，可容纳25,000名员工同时办公。

呼吁美国重新考虑制裁政策

周三（9月23日），华为公司负责人称华为遭到美国全面打压，危及全球供应链，呼吁华盛顿重新考虑其制裁政策。

华为轮值董事长郭平当日在上海出席会议时说， "美国已经第三次修改了其制裁措施，这些措施的确给我们的生产和运作带来的巨大的挑战。"

华盛顿认为华为是一个为中共服务的间谍公司。从9月15日起，美国的制裁措施禁止相关企业为华为提供或服务。华为一再否认自己是别国安全隐患。

芯片已经断供

郭平说，尽管华为有足够多芯片用于企业运营，包括其5G网络合作，但是受美国限制的智能手机芯片库存捉襟见肘。

美国的高通公司正在向政府申请继续给华为供货的许可。郭平表示，"希望美国政府重新考虑它的政策，如果给高通发放许可，我们仍然愿意购买美国公司的产品。"

华为手机使用的麒麟芯片来自台湾芯片制造商台积电。从9月15日起，根据美国政府制裁限令，台积电停止给华为供货。分析师估计，华为储存的麒麟芯片仅可延续到明年。

消费者担心华为手机芯片断供而抢购华为手机，导致其价格暴涨。经销商说，华为手机的涨价幅度最高达500元人民币。

到目前为止，华盛顿并没有显示出任何饶恕华为的迹象。中美关系正在经历数十年来最低谷。

张平/李鱼 （路透社）

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