华为正式起诉美国政府违宪 这一招很妙？

（德国之声中文网）本周四（3月7日）华为在深圳总部举行外媒记者会，宣布起诉美国政府。据《环球时报》消息，CNBC、美联社、路透社、彭博社、BBC等媒体受邀参加。华为轮值董事长郭平表示，华为已向得克萨斯美国联邦法院提起诉讼，指控美国《2019年国防授权法》第889条款违反美国宪法。

《2019年国防授权法》由美国国会批准后，总统特朗普去年8月签署实施。其中的第889条禁止美国行政部门机构采购华为的通讯硬件产品和服务。美国CNBC报道，华为和中兴均在这一条款中被点名。

郭平在记者会上说，"美国国会通过立法惩罚华为，且从未展示支持这些限制条款的证据，因此，华为不得不决定通过法律行动予以回应。"

根据多家媒体的一致报道，华为的起诉书写道，第889条在没有经过任何行政或司法程序的情况下，禁止所有美国政府机构从华为购买设备和服务，禁止美国政府机构与华为的客户签署合同或向其提供资助和贷款，这违背了美国宪法中剥夺公权法案条款、正当法律程序条款；同时，国会不仅立法，还试图执法和裁决有无违法行为，违背了美国宪法中规定的三权分立原则。

在中国外交部当天的记者会上，有记者提问"中国政府是否支持华为起诉美国政府的举动，是否也会参与这一举动"，中国外交部发言人陆慷表示，就美国国防授权法案本身，中方在该法案通过时即就其涉华部分向美国提出严正交涉。对于华为此举，陆慷说，"企业通过合法方式维护自身合法权益，是完全正当合理的。"

很难打赢的一场官司

一些法学专家认为，华为对美国政府的控告非常可能失败，因为美国法院不愿对政府部门做出的有关国家安全决定进行修正。政府条约律师特纳（ Franklin Turner）对路透社表示，对华为而言，"这场官司将非常艰难，因为国会拥有很广泛的权限保护美国的国家安全不受威胁。"

去年11月，美国一家联邦法院拒绝了一桩类似的案子，即"卡巴斯基案"（Kaspersky Lab）。来自俄罗斯的知名软件公司卡巴斯基此前也曾在被美国政府以"间谍"为由封杀后，以同样的理由起诉美国政府，指控封杀做法违反美国宪法，但最终输掉了官司和后续的上诉。

芝加哥大学法学院教授施文（Steven Schwinn）表示，理论上，得克萨斯联邦法院本次有关华为的听证不会受到卡巴斯基案裁决的影响，但做出裁决的理由不会相差太大，因为两桩案子极为相似，"我估计华为也难逃这一结果。"

如果联邦法官的裁决认为华为的起诉有理，该案将进入取证程序，内部文件将逐一审阅，美国政府官员也将不得不参与听证并作陈述，以及表达他们对国家安全的忧虑。

有媒体认为，华为采取法律步骤起诉美国政府的行为更具有象征意义。虽然胜诉的可能性不大，但华为的行为则是公开驳斥美国的指责并以此强力反击，其目的在于在美国以外的国家重拾信任。

BBC认为，华为对美国政府的起诉，是其内容更广、方式更凶猛的回应美国"抹黑"行为的总战略中的一个部分。自去年华为财务总监孟晚舟在加拿大被捕以来，公司加强了对外公关活动，其中包括邀请外国记者访问设在深圳的总部，以及本月初在美国著名大报如《华盛顿邮报》、《 纽约时报》、《 华尔街日报》、《今日美国报》上刊登整版广告，呼吁读者不要相信"你听到的一切"有关华为的传闻。BBC评论写道，这可能是华为最有影响力的一次行动。