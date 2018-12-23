华为案燃烧逾月　中国拘捕13加拿大人

（德国之声中文网）加拿大政府在週四 (1月3日) 证实，自从华为首席财务长孟晚舟被捕以来，总共有13名加拿大人被中国抓捕。当中包括前外交官、国际危机组织顾问康明凯 (Michael Kovrig)、商人迈克尔·斯帕弗 (Michael Spavor) 和教师萨拉‧麦卡福 (Sarah McIver)。

此前中国方面称，康明凯和迈克尔·斯帕弗涉嫌危害国家安全。加拿大政府没有透露其馀被捕人士的身份，仅称其中至少8人已经获释。

最高人民检察院检察长、首席大检察官张军週四 (1月3日) 表示﹕「毫无疑问，两位加拿大公民在中国违反了我国的法律规定，现在接受调查是符合程序的，相信会按照程序向前推进。」

当记者在記者会上问到这两为加拿大公民被押情况时，张军说在办理这个案件过程当中，都是严格按照法律规定的程序。但他没有说明详情。

加拿大警方应美国要求，于去年12月1日在温哥华逮捕了华为首席财务长孟晚舟。美国检察官控告孟晚舟涉嫌误导美国银行从事违反对伊制裁的业务。

之后，中国对這两位加拿大公民的拘押仅仅给出了模糊的细节，声称与孟晚舟被捕没有直接关联，但要求加拿大释放孟晚舟，并威胁说否则将带来后果。

加拿大多次说尚未發现二人的被捕与孟晚舟事件之间的显著关联。但是北京的西方外交官和加拿大前外交官都认为，毫无疑问二者之间有着关联。

加拿大表示对其公民的拘押是不可接受的，美国国务卿蓬佩奥也说中国应当释放这两人。按照中国刑诉法，涉及到国家安全，可以采用特殊的拘押和审讯方式。

中国宣称依法治国，但是它的司法系统完全控制在统治者中共手中。人权组织称，中国拘押嫌疑人的条件简陋，而且由于缺乏律师监督，嫌疑人的待遇令人担忧。

张平/李鱼/李芊（路透社等）