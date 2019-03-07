华为杠上美国 欧洲5G争霸未歇

华为控告美国政府违宪又指控华盛顿入侵该公司的伺服器和电子邮件。全面反击以抢救声誉。不过外界对于华为这样大动作与美国对抗之姿的利弊得失看法不一。
(德国之声中文网) 根據《南華早報》報導，华为轮值主席郭平週四 (3月7日) 指责，美国曾侵入其伺服器，不過沒有提供相關证据。
他說﹕「美国政府长期以来将华为視为威胁，破解了我们的伺服器，并窃取了我们的电子邮件和原始码。」不過他没有详细说明美国政府是如何做到的。根據上周英国《金融时报》社论，郭平表示，美国攻击华为的原因可以在举报人和斯诺登泄露的文件中找到，裡面也有关于美国国家安全局的相關行动。
他也表示，华为已向得克萨斯美国联邦法院提出诉讼，指控美国《2019年国防授权法》第889条款违反美国宪法。他说﹕「美国国会通过立法惩罚华为，且从未展示支持这些限制条款的证据，因此华为不得不决定通过法律行动回应。」
《纽约时报》说，此举会迫使美国政府更公开陈述反对华为的理由，可能使其更加受伤。因为华为的商业活动，与中国的关系都将受到更严密的审查，加深中美的敌意。但也有专家认为，虽然胜诉的可能性不大，但这是华为强力反击美国政府、重拾信任的总战略的重要一步。
意在欧洲市场?
在美国强力围堵下，许多欧洲国家正在观望是否使用华为作为5G供应商。华为日前也大动作在比利时布鲁塞尔成立新的网路安全实验室，强调华为设备可以透过这个新的创举受到透明检视。
于此同时，德国经济部长阿特麦尔 (Peter Altmaier) 周四 (3月7日) 表示，德国不会特别禁用华为设备和5G网路。不过他说柏林将提高所有供应商的安全标准。
他在接受电视采访时被问到，会不会因为全球市场领导者对华为与中国政府关系的担忧，而禁止华为参加即将到来的5G拍卖。他说﹕「不会的，我们不会排除任何公司。」但他强调，政府会修法确保5G网路中使用的所有组件都是安全且不违反资料保护规定。
德国在周四稍早時間，针对供应电信网路设备的供应商制定了更严格的标准，但提到没有特别锁定华为，並表示同样的规则适用于所有供应商。
夏立民/李芊 (路透社等)