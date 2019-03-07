华为杠上美国 欧洲5G争霸未歇

(德国之声中文网) 根據《南華早報》報導，华为轮值主席郭平週四 (3月7日) 指责，美国曾侵入其伺服器，不過沒有提供相關证据。

他說﹕「美国政府长期以来将华为視为威胁，破解了我们的伺服器，并窃取了我们的电子邮件和原始码。」不過他没有详细说明美国政府是如何做到的。根據上周英国《金融时报》社论，郭平表示，美国攻击华为的原因可以在举报人和斯诺登泄露的文件中找到，裡面也有关于美国国家安全局的相關行动。

他也表示，华为已向得克萨斯美国联邦法院提出诉讼，指控美国《2019年国防授权法》第889条款违反美国宪法。他说﹕「美国国会通过立法惩罚华为，且从未展示支持这些限制条款的证据，因此华为不得不决定通过法律行动回应。」

《纽约时报》说，此举会迫使美国政府更公开陈述反对华为的理由，可能使其更加受伤。因为华为的商业活动，与中国的关系都将受到更严密的审查，加深中美的敌意。但也有专家认为，虽然胜诉的可能性不大，但这是华为强力反击美国政府、重拾信任的总战略的重要一步。

意在欧洲市场?

在美国强力围堵下，许多欧洲国家正在观望是否使用华为作为5G供应商。华为日前也大动作在比利时布鲁塞尔成立新的网路安全实验室，强调华为设备可以透过这个新的创举受到透明检视。

于此同时，德国经济部长阿特麦尔 (Peter Altmaier) 周四 (3月7日) 表示，德国不会特别禁用华为设备和5G网路。不过他说柏林将提高所有供应商的安全标准。

他在接受电视采访时被问到，会不会因为全球市场领导者对华为与中国政府关系的担忧，而禁止华为参加即将到来的5G拍卖。他说﹕「不会的，我们不会排除任何公司。」但他强调，政府会修法确保5G网路中使用的所有组件都是安全且不违反资料保护规定。

德国在周四稍早時間，针对供应电信网路设备的供应商制定了更严格的标准，但提到没有特别锁定华为，並表示同样的规则适用于所有供应商。

夏立民/李芊 (路透社等)