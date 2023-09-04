华为新手机安的什么“芯”？

（德国之声中文网）上周二（8月29日），华为开始销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。中国媒体报道称新手机随即遭到热抢。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。但现在在未进行任何大型推介和广告的情况下提前开始销售，引发了一连串问题，尤其是这款新手机是否是5G手机？

是不是5G手机?

华为称，这是"史上最强大的Mate手机"，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型。但华为没有公布任何有关手机芯片的信息，也没有说明这是不是一台5G手机。

有已经购买了Mate 60 Pro的用户在社交媒体上展示了拆机视频并分享了速度测试。测试表明Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

专业调研机构TechInsights的分析师哈奇森（Dan Hutcheson）指出，Mate 60 Pro搭载的是华为海思（HiSilicon）自研的手机芯片麒麟9000s，使用的是中芯国际（SMIC）的先进技术。他补充说，如果采用7纳米或5纳米工艺，生产成本可能会非常昂贵。

南京一处华为专卖店

从"断供"到自力更生

2019年开始，美国逐步切断华为获得制造先进智能手机至关重要的芯片制造工具的渠道，导致华为只能利用库存芯片推出有限批量的5G手机。2021年7月，华为的P50系列手机被迫转向4G。华为手机销量自此大跌，市场份额从2020年二季度的全球第一，到2021年一季度已跌出前五。2021年的销售与2020年相比几乎腰斩。2023年3月，华为发布旗舰手机P60系列，仍为4G手机。

但华为一再表示正在奋起直追。有研究公司告诉路透社，他们认为华为正计划在今年年底前重返5G智能手机市场。利用自身先进的半导体设计工具与中芯国际（SMIC）合作制造芯片。

如果华为能够生产自己的5G芯片，这将标志着其在开发能力上的重大进步，也将使美国限制其发展的努力落空。

据《财新》报道，市场调研机构IDC报告显示，2023年二季度华为手机在国内的出货量猛增76.1%。华为8月公布的财报也显示，今年上半年公司的销售额回升，迎来了2020年以来的首度增长。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

网民与官媒欢呼"归来"

上周投放的首批Mate 60 Pro很快在网上售罄。华为在深圳的旗舰店及其网站称，新手机最早要到 9 月中旬才能到货。一些中国网民也欢欣鼓舞，在微博上，华为连续几天成为热搜话题。

官媒《环球时报》发表社评称，华为手机在3年的被迫沉寂后"重出江湖"，就足以证明美国的极限打压已经失败。评论还提到，新品发布的时间恰巧在美国商务部长雷蒙多访华期间，负责执行对华高科技管制的商务部应该注意到这一信息。

不过《财新》引述业内人士透露，华为的自研芯片采用的工艺更接近台积电的7纳米，在制程上落后于竞争对手。而且华为芯片的生产线目前良率不高，限制了华为自研芯片产量，此外因无法使用最先进的半导体设备，华为芯片在性能上差于苹果、高通的旗舰芯片。

科技市场独立分析机构Canalys的移动业务高级副总裁彭路平（Nicole Peng）对路透社表示，鉴于市场的高度关注，华为公开、澄清其技术参数至关重要。

芯片产业的未来什么样？

（路透社、财新）

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