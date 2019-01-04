华为推出新芯片 减少对西方依赖

（德国之声中文网）全球最大的电信设备制造商华为周一（1月7日）推出新的芯片--鲲鹏920。

美联社报道称，华为此举将有助于该公司向新的市场扩张。

华为称，鲲鹏920芯片可用于服务器处理智能手机、视频以及其它网络服务的海量数据。华为称，鲲鹏920芯片是将要推出的用于支持"智能计算"的新产品的一部分。

1987年由有军官背景的任正非成立的华为公司，是中国首家在全球竞争的技术企业，也是中国执政党大力扶持的该行业的翘楚。华为称公司为员工持股，反驳华盛顿等政府有关中共掌控华为以及华为可能协助间谍行为的指责。

本周一，中美代表也定于当日就关税争议举行谈判。

特朗普政府、欧洲等贸易伙伴国认为，中国的某些政策如"中国制造2025"对自动化等行业提供国家补贴，从而违反了北京市场与开放的承诺。与此同时，美国官员也担心美国的工业领导地位会受到威胁。

尽管去年12月1日华为首席财务官、任正非之女孟晚舟在加拿大被逮捕，原因是美国指控她参与违反了对伊朗的贸易制裁禁令，华为仍在继续推动商业计划。

华为称， 2018年，其全球销售额预计将超过1000亿美元，尽管美国、澳大利亚、日本等国家政府对其作出限制。

130亿美元研发资金 减少技术依赖程度

美联社评述说，总部位于深圳的华为公司已在新的行业领域稳步扩张。其2010年启动的智能手机分支在2017年第三季度已超越苹果，成为仅次于三星的全球排名第二的卖家。华为为自家品牌的手机研发出麒麟芯片，为人工智能研发出昇腾芯片。

鲲鹏920芯片是基于在智能手机和分布式计算中日益广泛运用的ARM系统。在某些情况下，鲲鹏920芯片与英特尔、超微半导体公司使用的x86处理器形成竞争。

华为此前推出的麒麟芯片

周一，华为还推出基于鲲鹏920芯片的系列服务器，将面向全球销售。

在深圳的新闻发布会上，华为董事、首席战略营销总裁徐文伟表示，鲲鹏920最大的价值在于数据中心、服务器和大数据领域。

2017年，华为的研发预算为130亿美元，是中国企业界最高的。研发投资帮助华为减少了对西方技术的依赖程度，但其服务器、智能手机等产品仍使用价值数十亿美元计的美国、欧洲、日本等国家的芯片和技术。

华为的高管在周一的新闻发布会上没有直接回答有关美国对华为产品提出安全警告、美中技术竞争的问题。

在回答有关未来行业碎片化的问题时，徐文伟表示，服务器市场的前景是光明的。华为服务器业务总经理邱隆之后补充说，在华为运作的任何国家与地区，都严格遵守当地法律法规。

邱隆称，去年，华为服务器的全球运量增长至98万台，比2012年增长12倍。

华为董事徐文伟对于鲲鹏920或将与英特尔--华为的主要供应商之一--形成直接竞争的问题作出低调回应。他说，英特尔仍将是华为最重要的战略伙伴；鲲鹏920绝对不是英特尔处理器的替代品。

苗子/李鱼（美联社等）