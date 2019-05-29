华为控前员工窃密 拼写错误成关键证据?

(德国之声中文网) 周二(6月4日)，在美国德克萨斯州的东区地方法院，华为律师魏斯勒(Michael Wexler)一开场便对着八人陪审团说：「请把拼写错误当成DNA。」他表示，美国初创公司CNEX Labs的共同创办人黄义仁在离开华为后三天便创办新公司CNEX，当时所使用的文件与其离职前提供给华为内部的文件，拼写错误存在共通点。

黄义仁在法庭上作证时称，他想不起来，也不能解释为何他用来宣传CNEX的文件中，从文字段落到图表、表格都与他曾经为华为制作的文件高度神似。

CNEX律师辩称，这些拼写错误之所以雷同，是因为两家公司的文件都是由黄义仁撰写。然而当黄义仁被问及他是否把他为华为撰写的机密文件内容剪下贴上时，他回答：「他们看起来一样，但是我不记得我有这么做。」

华为律师魏斯勒另外播放了一段录像，当中一位前华为员工坦承他在离开华为加入CNEX之前，用他的公务电脑复制了5,760份檔案。

互控窃取商业机密

两年前华为对CNEX提告，称其前任员工黄义仁在2013年离职时窃取信息资产，挖走24名华为员工，以不当的方式创立新企业CNEX。华为根据其蒙受的损害及专利权损失，向该企业索偿8570万美金。

华为这家世界级的科技大厂控告他人窃取商业机密十分罕见。毕竟过去在特朗普的发言中，华为是窃取T-Mobile商业机密的一方，尽管华为否认这项指控。

CNEX这家硅谷初创公司的主要业务是开发加速云端运算速度的芯片。黄义仁曾经在硅谷募资，得到国际科技大厂戴尔(Dell)和微软(Microsoft)的资金支持。

在华为对CNEX与黄义仁提告之后，他们也在2018年10月反告华为。根据《华尔街日报》今年5月所报导的案件最新进展，CNEX控告华为副董事长徐志军涉嫌参与窃取该公司的商业机密，例如固态硬盘电脑存储技术。

CNEX律师达克斯(Deron Dacus)将华为的控告形容为「长达三年的霸凌与胁迫」，且CNEX有权向华为窃取商业机密求偿2450万美金。他也说 「华为声称是商业机密的内容其实不是商业机密」。

彭博新闻社报道，德克萨斯州处理华为与CNEX诉讼的地方法院法官马扎特(Amos Mazzant)，也将负责审理华为推翻美国禁令的诉讼案。此前华为要求将美国联邦政府禁止美企与华为交易的决定判为违宪。

罗法/李芊 (综合报导)