华为承诺：“不干坏事”、没有“后门”

（德国之声中文网）"棱镜、棱镜，告诉我！这个世界上到底谁最可信？这个问题很重要，如果你不知道棱镜是什么，可以去问问斯诺登。"华为轮值董事长郭平在巴塞罗那世界移动通信大会上演讲时说道。

棱镜（Prism）所指的是斯诺登揭秘的美国国家安全局（NSA）对国内外电子数据的监控项目。

郭平说："作为设备厂商，我们能够承诺的是'不干坏事'。现在，我再说一遍：华为从来没有，将来也不会安装后门。也绝不允许别人在我们的设备上这样干。""网络是否安全，专家说了算"，郭平说道，"讽刺的是，《美国云法案》允许其机构跨境获取数据。"郭平还提到GSMA（全球移动通信系统协会）合作开发的网络设备安全保障方案。

GSMA的成员是全球300家运营商。该协会反对美国要求禁止华为的呼吁，而是提议在欧盟范围内实施更严格的检测系统，以确保网络安全。

GSMA也是巴塞罗那世界移动通信大会的主办者。这是该行业的年度盛会。

华为在巴塞罗那世界移动通信大会上

美国也派出代表团参加巴塞罗那大会。一位网络事务高级官员说，目前的情况显示，欧洲政府是接受有关华为对电信网络构成安全隐患的说法的。美国国务院网络与国际通信专员斯追尔（Robert L.Strayer）向媒体表示："我们强调了…特别是与华为有关的固有风险。……但最终，各国政府以及运营商须自行决定。"

一些欧洲电信企业呼吁美国提供具体证据。沃达丰总裁里德（Nick Read）在巴塞罗那表示，这样才能进行"以事实为依据的风险评估"。

欧盟数字化单一市场专员加布里尔（Mariya Gabriel）也呼吁进行"以事实为基础的评估"。不过，单从这一辞令上尚不能确知欧盟是否会避免对华为实施全面禁令。

苗子/凝炼（美联社、路透社、德新社）