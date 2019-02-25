 华为承诺：“不干坏事”、没有“后门” | 经济纵横 | DW | 26.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

华为承诺：“不干坏事”、没有“后门”

华为轮值总裁郭平在巴塞罗那世界移动通信大会上表示，华为从未安装过后门，也决不允许别人这么干。一些欧洲电信企业呼吁美国提供具体证据，以便进行“事实为依据的风险评估”。

Guo Ping, rotierender Vorsitzender von Huawei (picture-alliance/J. Cros)

华为轮值总裁郭平

（德国之声中文网）"棱镜、棱镜，告诉我！这个世界上到底谁最可信？这个问题很重要，如果你不知道棱镜是什么，可以去问问斯诺登。"华为轮值董事长郭平在巴塞罗那世界移动通信大会上演讲时说道。

棱镜（Prism）所指的是斯诺登揭秘的美国国家安全局（NSA）对国内外电子数据的监控项目。

郭平说："作为设备厂商，我们能够承诺的是'不干坏事'。现在，我再说一遍：华为从来没有，将来也不会安装后门。也绝不允许别人在我们的设备上这样干。""网络是否安全，专家说了算"，郭平说道，"讽刺的是，《美国云法案》允许其机构跨境获取数据。"郭平还提到GSMA（全球移动通信系统协会）合作开发的网络设备安全保障方案。

GSMA的成员是全球300家运营商。该协会反对美国要求禁止华为的呼吁，而是提议在欧盟范围内实施更严格的检测系统，以确保网络安全。

GSMA也是巴塞罗那世界移动通信大会的主办者。这是该行业的年度盛会。

Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (picture-alliance/dpa/A. Sokolow)

华为在巴塞罗那世界移动通信大会上

美国也派出代表团参加巴塞罗那大会。一位网络事务高级官员说，目前的情况显示，欧洲政府是接受有关华为对电信网络构成安全隐患的说法的。美国国务院网络与国际通信专员斯追尔（Robert L.Strayer）向媒体表示："我们强调了…特别是与华为有关的固有风险。……但最终，各国政府以及运营商须自行决定。"

一些欧洲电信企业呼吁美国提供具体证据。沃达丰总裁里德（Nick Read）在巴塞罗那表示，这样才能进行"以事实为依据的风险评估"。

欧盟数字化单一市场专员加布里尔（Mariya Gabriel）也呼吁进行"以事实为基础的评估"。不过，单从这一辞令上尚不能确知欧盟是否会避免对华为实施全面禁令。

苗子/凝炼（美联社、路透社、德新社）

 

相关内容

MWC Huawei - Richard Yu

无惧美国打压 华为「折叠屏」贵破天际 25.02.2019

美国持续抨击华为潜藏「国安疑虑」，却阻止不了华为起身挑战竞争对手三星: 就在三星發表「一秒变平板」的折叠屏手机之后，华为也發表了对抗型机种，展开后荧幕比三星还大，价格比三星还贵－比市面上所有现存的「手机」都贵。

China Huawei Filialie in Huaibei

关于华为：风险可控？“后门”难寻？ 21.02.2019

英国国家网络安全中心负责人称，使用华为的移动网络设备可能带来的安全风险是可控的。不过，一家英国智库则警告称，要找到软件中隐藏的"后门"十分困难。德国等国正在重新评估华为在5G网络建设中的角色。

USA Präsident Donald Trump mit Chinas Vize-Premier Liu He

德语媒体：如何破解中国这个难题 25.02.2019

《新苏黎世报》评论认为，美国总统特朗普发推称与中国在结构性领域取得重要进展，恐怕难有真材实料。奥地利《皇冠报》称，维也纳虽对华为有顾虑，但与华盛顿程度不同。

广告
USA, Arizona, Grand Canyon (picture-alliance)

大峡谷成为国家公园满百年

2019年2月26日，大峡谷庆祝成为国家公园100周年。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 