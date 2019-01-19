华为手机销量即将称冠全球

(德国之声中文网) 来自中国的电信设备制造商华为有望在2019年内成为全球最大的智能手机厂商。华为消费者终端部门总裁余承东对外界表示，即便华为手机几乎没能进入美国市场，依然将成为全球市场份额第一。他说，最早今年、最晚明年，华为手机就会实现这一目标。

就在最近，智能手机销量第一的三星以及老牌厂商苹果都因消费者需求疲软而发出了业绩下滑警报。华为此时展现出的乐观姿态，与苹果、三星形成鲜明对比。

华为集团的核心业务是交换机、基站等通信基础设施设备，已经是该行业的全球领军者；近年来，该公司大举进军消费者市场，2018年智能手机等产品的销量增幅高达520亿美元，比前一年上涨了50%，全年手机总出货量达2.08亿台。

2018年夏天，华为手机的销量超越苹果，成为了全球手机第二大生产商，位居三星之后。

华为消费者终端部门总裁余承东

余承东周四(1月24日)在北京对媒体表示，尽管华为近期遇到了许多阻碍，但是客户依然对华为充满信任，试图施压的只是政界。

目前，美国等多个西方国家的安全部门都怀疑华为在其设备中设置"后门"，方便中国开展间谍行为。西方国家还指责华为与中国政府有着各种形式的紧密联系。华为则坚决驳斥这些指控。

虽然暂无证据，但是澳大利亚、新西兰等国已经出于安全担忧，将华为产品排除在本国5G通信网络建设之外。即将举行5G频谱招标的德国政府，也在考虑是否出台相似的措施。华为目前已经与全球30多个移动通信运营商签署了5G设备供货协议。

英国王储查尔斯旗下的慈善机构近日也宣布，不再接受华为集团捐赠，原因则是"公众的担忧"。自2007年以来，致力于关爱弱势青少年的该慈善组织总共接受了价值49万英镑的华为捐赠。

文山/苗子/(路透社、美联社)