华为手机涨身价 商家: 谁知未来芯片质量?

(德国之声中文网) 路透社报导，广东深圳电子产品重镇华强北多个手机卖家表示，华为新机和二手机价格过去一个月均稳步上涨，涨幅介于400到500人民币之间。

一名卖家说，华为旗舰Mate 30保时捷设计款式今年1月只卖一万元人民币，现已涨价到1.4万元，在淘宝网上的价格也相约。

另一名萧姓卖家解释，涨价现象反映消费者担忧未来华为芯片的供应问题，「华为手机变贵了，但这是供需法则」，又指喜欢该品牌的人自然愿意付更高价钱，「谁能知道将来的芯片质量如何?」

有批发商表示，他们从上个月开始网络订单暴增，手机价格每几个小时就上涨一次。他们急着处理增加的订单，即便他们并不清楚上游还有多少库存。

华为拒绝提供库存信息，该公司发言人对路透社表示，他们现在仍因应需求继续营运。

华为Mate 30是去年发表的机型，可能成为「末代机种」而价格看涨

华为四面楚歌

在今年9月3日的IFA大会上，华为没有按照惯例发布麒麟9000芯片。媒体报导，华为消费者业务CEO余承东表示，今年将发表的Mate 40搭载的麒麟9000芯片，只能生产到9月15号为止。他说，由于美国切断华为旗下生产芯片公司海思集团的关键技术，麒麟9000芯片可能是最后一代麒麟高阶芯片。

据悉，替华为代工生产芯片的台湾半导体厂台积电24小时日以继夜地生产，集中在9月14日前将所有芯片出口给华为，之后就无法再与华为有业务往来。除了台积电，联发科、高通等也都从15日起无法向华为供应芯片，也无法代工生产华为自主设计的芯片。

路透社引述咨询公司IDC主管Will Wong估计，华为芯片库存只足以让公司撑到明年上半年。

除了芯片，华为手机原本使用谷歌开发的安卓系统，去年起也因为美国禁令，部份手机型号无法跟随谷歌进行安全性更新。

为了反制美国禁令，华为上周宣布，计划明年推出跨平台作业系统「鸿蒙」(Harmony)。然而，Canalys分析师賈莫(Mo Jia)认为，如果华为无法取得高端手机所需的芯片，推出鸿蒙只是一种「象征性的创新」。

张慈/李澄欣(路透社等)

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



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