华为或状告美国政府 司法独立成利器？

（德国之声中文网）据《纽约时报》周一援引知情人士报道，华为正准备在得克萨斯州东区（华为美国总部所在地）提起诉讼，控告美国政府禁止联邦机构使用华为产品。

根据该报报道，华为方面很可能会指控美政府禁用华为的条款是一个"剥夺权利的法案"，或者是在没有审判的前提下对个人或组织实施惩罚的立法行为。美国宪法禁止国会通过这类法案。

华为方面尚未对上述报道予以置评。2018年12月，加拿大在美国的要求下逮捕了华为首席财务官孟晚舟，美国司法部指控其触犯了美国制裁伊朗的法规。除了针对孟晚舟个人，美国司法部今年1月底也对华为公司发起诉讼，指控其触犯对伊朗制裁法规，还涉嫌洗钱、欺诈、工业间谍、阻挠司法等。

华为出招反击？

华为新推出的可折叠MateX智能手机

《纽约时报》认为，华为公司的这一行动可能旨在迫使美国政府将针对该公司的诉讼更加公开化。华盛顿将华为视为国家安全威胁，而华为则采取了一系列措施来抵御美方对自己的打击，包括高管公开表态批评美方做法，以及全新的市场营销行动，以改善该公司在消费者心中的形象。

在中国即将召开全国人大会议之际，人大发言人张业遂也在周一的新闻发布会上谈到了有关中国国家情报法和华为的问题。他强调中国一贯鼓励和倡导企业在海外经营中严格遵守当地的法律法规，"从来没有，也不会要求中国企业从事违反当地法律法规的活动"。他指责美国方面拿国家情报法说事，是"以政治手段干预经济行为"，是"典型的双重标准"。

《环球时报》总编胡锡进周一也在微博上转发该报社评，为"华为加油"。文章中写道，加拿大启动将孟晚舟引渡到美国的法律程序，"这是美方发起针对华为的一眼就能看穿的政治闹剧，但是它能够在美加之间做成一个装腔作势、看似逼真的法律官司，这显示了美加司法体系的强势，以及它服务于政治的工具化能力"。文章还呼吁华为"一定要挺住"，该公司"既要努力打赢官司，又不能被它牵制"，强调"进一步强大是它应对当前各种挑战的最大资本"。

这条微博也引起了网友的热议。除了支持华为的声音之外，也有不少评论颇含讥讽。比如"安江雨石"就写道："哪来的胜利，只是利用加拿大公正的司法体系拖延时间罢了。这充分告诉你什么是民主的司法体系。"还有"老蛇的世界"则提醒胡总编别忘了关注弱势群体："要我选择，宁愿不要那什么5G黑科技，更希望国内那些留守儿童、失学孤儿、弱势群体能得到胡总您的青睐，多为他们发声，争取从那高额的维稳费、对外援助中漏一点资源出来，照顾一下他们。"

还有一位网友"依冉灬爱你"在找出了最高法院院长周强过去关于抵制"司法独立"思想的讲话，在评论中写道："最高院党组书记、院长周强谈做好意识形态工作时强调：要坚决抵制西方"司法独立"错误思潮影响，旗帜鲜明，敢于亮剑，决不能落入西方司法独立的'陷阱'。"

这位网友的评论让人联想起日前中国驻加拿大使馆发言人就孟晚舟案件的表态，该发言人称加方尽管标榜"法治原则"、"司法独立"，但"并不能掩盖其在孟晚舟案上犯下的错误"。

谁的双重标准？

希佩特博士

德国智库科学与政治基金会（SWP）亚洲研究组主任、中国问题专家希佩特博士（Hanns Günther Hilpert）认为，美国的确在向其它国家施压，阻止它们使用华为的5G技术。但是这样的做法和"双重标准"并没有太大的关系。他对德国之声表示："首先这一做法是基于美国安全部门的估计，即华为技术可能会被滥用为间谍工具--尽管这一观点本身当然是值得讨论的；其次（美国对于华为的指控）并非仅仅涉及中国的国家情报法，而是涉及具体实践。"

在所谓"双重标准"的问题上，希佩特还提到了中国和加拿大在孟晚舟事件上的角力，比较了孟晚舟和在中国被捕的加拿大人康明凯（Michael Kovrig）的不同境遇："加拿大是应美国政府要求对孟晚舟实施的逮捕。这是美加相关协议规定的义务，加拿大在这一行动中也遵循了所有的法治国家原则。在支付了保释金之后，孟女士现在也没有被关押，可以与自己的律师以及中国驻加使领馆人员联系。而针对康明凯……被剥夺了睡觉的权利，持续被监听，而且他与律师以及加拿大外交人员的接触也受到限制。他患有心脏疾病却长时间不能服药。我个人认为看起来这更像是人质劫持。"