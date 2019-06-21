华为：我们对德国很重要

（德国之声 中文网）周一（6月24日），华为公司在柏林公布了一份调查报告，证明华为影响着德国的28000个就业岗位。除此之外，华为公司还为数字化发展做出重要贡献。

受华为之托，德国经济研究所对华为德国公司的效益进行了调查。其调查报告的作者格拉德（Yann Gerard）说："华为影响着数字生态系统的布局。"根据调查报告的调查结果，2008年至2018年，华为在德国的营业额平均每年增长26%，2018年营业额达到近27亿欧元。

在同一时期内，华为在德公司的员工人数每年平均增长13%，目前达到2600人。根据德国经济研究所的调查，德国28142个就业岗位与华为有关联。此外，华为在过去五年中在德国的研发投入超过4.5亿欧元。

最近以来，华为尤其受到来自美国的司法压力。美国指控华为利用技术手段在重要的基础设施领域从事间谍活动或者为北京政府效力。

德国联邦网络局表示，在选用对自动驾驶汽车和联网工厂等关键技术至关重要的5G技术方面，德国不会特意排除任何一家供应商。目前当局正与联邦信息安全办公室（BSI）共同制定一份对网络有详细安全要求的目录，估计年底前将完成这项工作。

华为本身始终明确反驳对其技术安全性的担忧。周一，华为德国公司的技术主管哈斯（Walter Haas）表示，向政府传递数据是一种"禁忌"。哈斯说，华为是一个"推手"，是让其他公司能够使用自己的技术并为自己创造价值的开路先锋。

李京慧/达扬 (法新社)