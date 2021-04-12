华为惨剧将重演？美鹰派吁限制出售芯片设计工具给中国

（德国之声中文网）美国国会内的对中鹰派人士正在敦促拜登政府限制出售芯片设计工具给任何中国企业，这与先前美国对华为采取的行动雷同。

路透社报导，美国众议员麦考尔（Michael McCaul ）和参议员科顿（Tom Cotton ）在给美国商务部部长雷蒙多（Gina Raimondo）的一封信中表示，企业向华为出售使用美国技术丶在美国以外制造的芯片时，需要取得美国许可证的这项规定，应该适用於任何设计14奈米或以下更先进芯片的任何中国公司。

这封於周四公开的信件目的是希望美国的晶片设计工具（EDA）要出口至中国时，也须取得美国的许可。信件当中说，这些行动得以确保美国公司及其以其友邦国家的公司不会向共产党出售「可以弄死我们」的产品。美国商务部一名代表承认收到这封信，他说该机构「正在不断审查情况，以决定是否需要采取额外行动」。

这封信件是在天津飞腾信息技术有限公司（Tianjin Phytium Information Technology）和其他6家中国超算实体被列入黑名单之後发出的。上周，这些公司被指控协助中国的军事现代化工作。去年，美国颁布了一项规则，要求企业向华为销售使用美国设备丶於美国以外制造的晶片时，必须获得许可证，这扩大了美国对华为的出口限制。

基於国家安全与外交政策考量，华为在2019年被列入美国商务部的「实体清单」。该黑名单限制了美国供应商出售产品给华为，但当时并未打击到在美国以外生产的商用芯片。因此，美国才扩大出口管制条例当中的「外国直接产品规则（Foreign Direct Product Rule）」的范围，让这些使用美国技术或软件丶在外国设计或制造的产品得以受到美国法规约束，须取得许可证才能出售产品给华为。

这一次，科顿和麦考尔不单单想要限制美国公司销售晶片设计工具给飞腾，他们希望当任何芯片制造厂使用美国的工具制造由拜腾设计的芯片时，都必须先取得美国许可。他们在信中称，没能实践外国直接产品规则的措施都「只是伪装成强硬行动的半调子措施」。美商新思科技(Synopsys)与美商益华电脑（Cadence）为芯片设计工具的主要供应商。

李玟仪/William Yang（路透社等）

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