华为将被彻底断供 北京批赤裸裸科技霸权

（德国之声中文网）拜登政府正考虑不再向华为的美国供应商发放许可证，以便彻底断绝华为进口任何美国产品的渠道。相关讨论还在初级阶段，尚无最终结论。两位不愿透露身份的知情者将以上消息透露给美联社。

据《财新》报道，虽然相关讨论还没有正式成为规定，但现在对华为的供应确实在收紧。

华为产品主要分两大块：为运营商生产网络设备以及为终端消费者生产手机和笔记本电脑。2019年5月16日，美国商务部将华为列入"实体清单"，正式开启对华为制裁。当时的目标是迫使华为无法从美国获得与5G技术相关的芯片。但在4G芯片、通用计算等领域，英特尔、高通等美国公司仍可向美国商务部申请许可，继续出口产品给华为。

因此，一旦新令生效，从美国采购受阻，华为的终端业务将受到进一步打击。目前，华为的笔记本电脑仍在使用英特尔芯片和微软的操作系统，手机则在使用高通的4G芯片。

彭博新闻和《金融时报》最早报道了白宫的这一动向。华为是中国民企科技巨头，在中美科技与国家安全冲突中，华为一直处在风口浪尖。美方官员认定华为构成安全风险，可以为中国政府提供间谍手段。但华为从未承认过这一指控。

在周二例行记者会上，中国外交部发言人毛宁表示，"中方对有关报道表示严重关切，我们正密切关注有关动向"。她说，"中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国企业。这种做法违背市场经济原则和国际经贸规则，有损国际社会对美国营商环境的信心，是赤裸裸科技霸权。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益"。

白宫和美国商务部尚未对有关华为的报道进行置评。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

麦克考尔主张永久性不对华为出口

今年1月，美国众议院外交委员会新主席麦克考尔（Mike McCaul）宣布将对商务部下属的工业与安全局进行90天评审。麦克考尔说，之所以下令这样做，是因为该机构对两年前提出的就出口许可证事宜的问询，至今没有给出答复。工业与安全局负责为对中国的出口发放许可证。

麦克考尔1月20日在一封写给商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）的信函中称，工业与安全局"未能担负起提供所需文件和信息的法律义务"。周二，麦克考尔称，有关商务部暂停出口的报道显示出"积极步骤"，他呼吁商务部宣布此举为永久性决定。

华为最核心的运营商业务已在2019年完成不含美国零部件的5G基站生产，将服务于工厂人工智能管理、自动驾驶等领域。华为希望这样做脱离美国供应商，抵御来自美国的打击。去年11月，美国联邦通信委员会下令禁止进口或者销售华为、中兴制造的通信设备。

华为自称业务已开始反弹。华为轮值董事长徐直军在今年新年致辞中表示，"2022年是华为从应对美国不断制裁的战时状态，逐步转为制裁常态化正常运营的一年，也是逐步转危为安的一年"。他预计，2022年华为实现销售收入6369亿元，与2021年的6368亿元基本持平。

（综合报道）

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