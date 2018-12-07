华为孟晚舟案未解 中美贸易谈判倒数80天

（德国之声中文网）根据周日(12月9日)發布的法庭文件显示，中国华为公司的一位高管认为，孟晚舟在等待引渡听证会时应被保释，理由是因为她有严重的高血压，担心她在加拿大被监禁时的健康状况恶化。

12月1日，加拿大应美国要求在温哥华机场逮捕华为财务长孟晚舟。目前案件已经进入保释条件讨论阶段。一名加拿大检察官周五表示，46岁的孟晚舟遭美国指控，称她试图掩盖以设在香港的空壳公司向伊朗出售设备的事实，反对在引渡她至美国前给于保释。

法官则要求辩方律师提出拟议的保释条件，并裁示10日再开庭。

在申请保释的宣誓书中，孟晚舟坚称自己无辜，说如果遭引渡至美国，也会极力证明指控不实。她还说，被拘留后曾被往医院接受高血压治疗。宣誓书中也透露，至少１５年前孟晚舟就在温哥华出入，并在当地拥有大量房地产。根据法庭文件，如果她获准保释，她的家人也会留在温哥华。她的丈夫说，计划在审判期间将目前在美国就读的女儿带到温哥华读书。

中国方面则持续强烈批评加拿大，要求立即释放孟晚舟。

贸易谈判设「硬死线」

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）周日(12月9日)表示，美中贸易谈判将在3月1日结束，没有结果的话就会实施新的关税。

他在接受美国CBS访问时说:「就我了解，这是一个强硬的截止日期。当我跟美国总统谈话时，他表示不会超过三月......在90天结束后，关税将被提高。」

在美国总统特朗普特朗普团队上周看似混乱的放话的之后，白宫终于提出一个共同的强硬的最后期限。莱特希泽的这番谈话显示中美谈判期应该不会再延长。

在周日接受媒体访问时，莱特希泽和白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow)和贸易顾问纳瓦罗 (Peter Navarro)坚信，美中贸易谈判不会受到孟晚舟案的影响。但是市场却不是这样反应，本来因为紧张局势缓和而上涨的股价，在特朗普宣称自己是「关税男」之后应声下跌。

主导谈判的莱特海泽也再次表示，如果要取消更高的关税，美国要在未来几周内看到中国在几个领域上做出让步。其一是在更开放的中国市场上增加购买美国商品。再来是「结构性变化」，像是中国企业不再以开展业务为由迫使美国公司转让技术。

他说:「我们要卖出农产品，要卖出制造业商品，还要在非经济技术转让的基本问题上进行结构性变革。」

这些要求与前任民主党和共和党总统类似，但他相信，特朗普不只是「嘴上谈兵」，将用徵收关税的方式将带来实际成果。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子



夏立民/李鱼 (路透社、法新社)