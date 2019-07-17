华为子公司爆裁员　禁令未解求生找谁？

(德国之声中文网) 华为旗下位于美国的研发单位Futurewei周一(7月22日)开始裁员。一名华为员工上周在电话上告诉路透社记者，公司的目标是解雇Futurewei 在美国的850名员工中的70%。 他说解雇名单已经送到华为中国总公司。 另外，公司也会清除开放原始码的计划，以及与华为近期将发表的产品有关的、或是在关键领域有关的研究计划。

一名没有被解雇的Futurewei员工透露，在美国把华为列入黑名单之后，工作就陷入停滞。 ｢5月17日，在禁令生效之前，华为要求Futurewei的大家把所有东西都上载到Huawei cloud。 」他说: ｢从那之后，Futurewei几乎停止所有工作。 」

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在这波裁员潮的两个月前，美国政府将华为列入黑名单。 华为与美国企业的买卖受到限制，若要从子公司取得任何敏感技术，也会违反法令。

美国: 科技大厂恳求发放许可证

周一(7月22日)，美国总统特朗普接见7家科技大厂的CEO，并且答应他们，将敦促商务部即刻发放与华为交易的许可证。 这7家公司为谷歌、美光、西部数据公司、高通、思科、英特尔、博通，都是科技业的巨头。

白宫声明写道:｢执行长们表达了对总统政策的支持，包括以国安为由，对美国电信公司与华为之间的买卖进行限制... 他们要求商务部即刻发放执照，总统也同意了。 」

现在，由于华为还列在黑名单当中，如果美国企业想要与华为做生意，就必须获得商务部核发的许可证。

英国: 首相选举在即 5G悬而未决

英国数位化大臣莱特 (Jeremy Wright)在周一22日提交报告之后，英国便必须决定是否在将来的5G建设中纳入华为设备，但是英国首相特蕾莎梅的辞职下台打乱了节奏，延后此一进程。 英国预计在周三(7月24日)决定下届首相。 现在还不确定英国将在何时做出最终决定。

4月，现任首相特蕾莎梅领导的国安委员会决定，原则上在关键领域禁止使用华为设备，但是对较不敏感的领域可以有条件的开放使用。

美国曾经威胁英国，说如果英国采用华为设备，出于国安考虑，将会终止与英国的情报合作。

朝鲜: 华为正在秘密协助网络建设

7月22日，《华盛顿日报》报导，根据该报从华为员工取得的资料，华为很可能正在秘密协助平壤建造与维护商业性的无线网络。报导称，华为与中国国企「熊猫国际信息技术有限公司」合作至今已经8年，双方共同完成了许多项目。

加拿大: 华为协助铺设偏乡网络

虽然在孟晚舟被捕、中国拘捕加拿大人反击之后，中加关系就陷入冰点，但是加拿大华为却仍然获选为加拿大电信公司ICE wireless and Iristel的合作伙伴，将共同铺设加拿大偏远地区的网络。 虽然这次的网络铺设只是4G技术不是高速5G，但是ICE wireless and Iristel的副总经理表示，选择与加拿大华为合作的原因是｢我们需要高度可靠、世界级的设备来降低物理干扰， 避免这个地区又再度因为设备老旧的问题与世隔绝」。

加拿大努纳武特区

华为补充，双方合作将在2025年之前在北极圈一带的偏乡、魁北克东北角、纽芬兰-拉布拉多东北角等地区铺设网络。 另外，努纳武特区中因纽特人的25个小区也会受惠。 以往这些地区纬度高、气温低，很难连上网络。

罗法／夏立民（法新社、路透社）