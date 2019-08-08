华为「大限将至」 特朗普国安疑虑未解

(德国之声中文网)美国总统特朗普在8月18日表示，就算行政部门愿意延长给华为的宽限期，他也不希望美国与华为做生意。

今年5月，在将华为列入黑名单后不久，美国商务部为了减少对现有消费者的影响，给予华为90天的宽限期，让华为得以继续购买美国产品，以服务他们现有的消费者。8月19日，这一宽限期便会到期。

特朗普周日(8月18日)在新泽西告诉记者，出于国安考虑，他不希望美国与华为做生意。「现在这个时后，看起来比较偏向我们不会和他们做生意。我不想跟他们做生意，因为那有国安风险，而且我相信媒体报导的跟那有点不同。」

他说，华为有一小部份业务可以不必被适用到更广泛的禁令当中，但是那会非常复杂。他没有说他的团队是否会延长「临时通用许可证」。

同样在周日，美国国家经济委员会主席库德洛在NBC的电视节目Meet the Press上说，为了对中国释出贸易谈判的诚意，商务部会把给华为的许可再延长三个月。

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就在宽限期即将到期之前，路透社在8月17日引述两名消息人士指出，美国商务部很可能会延长给华为的宽限期。

作为全球最大的电信设备商，华为希望在无需追加申请特别许可的情况下购买美国部件，制造新产品。华为2018年用于购买部件的总支出超过700亿美元，其中110亿流向美国企业，其中包括高通、英特尔及微软。

很多华为供应商要求美国政府发放特别许可，使之继续购买美国产品。上月底，商务部长罗斯（Wilbur Ross）对记者表示，他已收到50多份申请，并预期还会有更多申请。

罗法/李芊(路透社)