华为「大限将至」 特朗普国安疑虑未解

中国科技大厂华为与美国的恩恩怨怨仍然未解。虽然美国高官认为，美国政府会延长给华为的宽限期，但是美国总统却仍然毫不掩饰对这家中国企业的反感。
(德国之声中文网)美国总统特朗普在8月18日表示，就算行政部门愿意延长给华为的宽限期，他也不希望美国与华为做生意。
今年5月，在将华为列入黑名单后不久，美国商务部为了减少对现有消费者的影响，给予华为90天的宽限期，让华为得以继续购买美国产品，以服务他们现有的消费者。8月19日，这一宽限期便会到期。
特朗普周日(8月18日)在新泽西告诉记者，出于国安考虑，他不希望美国与华为做生意。「现在这个时后，看起来比较偏向我们不会和他们做生意。我不想跟他们做生意，因为那有国安风险，而且我相信媒体报导的跟那有点不同。」
他说，华为有一小部份业务可以不必被适用到更广泛的禁令当中，但是那会非常复杂。他没有说他的团队是否会延长「临时通用许可证」。
同样在周日，美国国家经济委员会主席库德洛在NBC的电视节目Meet the Press上说，为了对中国释出贸易谈判的诚意，商务部会把给华为的许可再延长三个月。
就在宽限期即将到期之前，路透社在8月17日引述两名消息人士指出，美国商务部很可能会延长给华为的宽限期。
作为全球最大的电信设备商，华为希望在无需追加申请特别许可的情况下购买美国部件，制造新产品。华为2018年用于购买部件的总支出超过700亿美元，其中110亿流向美国企业，其中包括高通、英特尔及微软。
很多华为供应商要求美国政府发放特别许可，使之继续购买美国产品。上月底，商务部长罗斯（Wilbur Ross）对记者表示，他已收到50多份申请，并预期还会有更多申请。
罗法/李芊(路透社)
新华社报道称，美国联邦快递公司承运的一件由美国客户寄往福建的快递包裹中包含枪支。福州警方已经开展立案调查。今年5月，华为公司的几件包裹曾被联邦快递转运到美国。 (18.08.2019)