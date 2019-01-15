华为外交战持续 中国强压加拿大

(德国之声中文网) 中国驻加大使卢沙野周四(1月17日)警告渥太华，如果加拿大禁用华为5G将有后果。

他说:「如果加拿大政府真的禁止华为参与5G网路，会有什么样的影响，我不确定，但我相信会有影响。」他敦促渥太华要做出「明智的决定」。

虽然加拿大目前正在研究5G网络的安全影响，但并不像其他盟友宣布将华为设备将排除在外。因此卢沙野的话也格外引人关注。

卢沙野也对加拿大外交部长弗里兰放话，要她下周在达沃斯世界经济论坛上避免「麦克风外交」，也就是在国际场合上發表讲话指责中国的做法。他也要弗里兰不要趁机争取盟友支持。他说:「如果加拿大有诚意化解这些问题，就不会做这些事。中方希望加拿大在采取任何行动之前要三思。」

对此，弗里兰回应，加拿大无意改变做法。她说:「我们将持续和盟友谈论这个情势。」

恰巧的是，英国牛津大学周四表示，在审查华为与中国政府的关系后，决定停止接受华为的资金支持。华为在西方国家的发展更显受阻。

中国外交部厉声色

中国外交部發言人华春莹17日在例行记者会上被加国记者问到，有关加外长把两国争端称为「中方对所有国家的威胁」，她的语气强应，严词指责加外长「口不择言」。

她说:「中国对加拿大构成什么威胁了？中国公民仅仅是过境转机就被加方无理扣押，连加方都承认她没有违反任何加法律，这是加方对中国公民构成严重威胁！你明白吗？构成威胁的是加方，不是中方。」她还说判决加拿大籍毒贩死刑是「为民除害」，并说加拿大要有「最起码的是非标准」。

夏立民/罗法 (路透社等)