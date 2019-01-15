 华为外交战持续 中国强压加拿大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

华为外交战持续 中国强压加拿大

中加争端升级。中国外交部说加拿大盟友「十个指头数得出来」，加外长则说，已有美英澳和欧盟各国支持。这场外交泥淖使两国关系持续恶化。

Symbolbild Diplomatie China Kanada (Getty Images/AFP/J. Lee)

在中加关系恶化同时，加拿大总理特鲁多召见6名资深驻外大使，希望透过与盟友联合解决与中国的外交危机。

(德国之声中文网) 中国驻加大使卢沙野周四(1月17日)警告渥太华，如果加拿大禁用华为5G将有后果。

他说:「如果加拿大政府真的禁止华为参与5G网路，会有什么样的影响，我不确定，但我相信会有影响。」他敦促渥太华要做出「明智的决定」。

虽然加拿大目前正在研究5G网络的安全影响，但并不像其他盟友宣布将华为设备将排除在外。因此卢沙野的话也格外引人关注。

DW.COM

加拿大人谢伦伯格以走私毒品罪被判处死刑。他的辩护律师之一张冬硕向德国之声表示，辩方律师认为，公诉方所提出的补充起诉的犯罪事实，不属于新的犯罪事实。 (15.01.2019)

加拿大智库执行长在加拿大《环球邮报》撰文，建议政府驱逐中国驻加大使，并使用《全球马格尼茨基人权问责法》制裁中国政权相关人员。两国衝突不断升温。 (16.01.2019)

卢沙野也对加拿大外交部长弗里兰放话，要她下周在达沃斯世界经济论坛上避免「麦克风外交」，也就是在国际场合上發表讲话指责中国的做法。他也要弗里兰不要趁机争取盟友支持。他说:「如果加拿大有诚意化解这些问题，就不会做这些事。中方希望加拿大在采取任何行动之前要三思。」

对此，弗里兰回应，加拿大无意改变做法。她说:「我们将持续和盟友谈论这个情势。」

恰巧的是，英国牛津大学周四表示，在审查华为与中国政府的关系后，决定停止接受华为的资金支持。华为在西方国家的发展更显受阻。

China Peking - Kanadische Botschaft (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

加拿大向中国表示，指其近期的行为会损害国际声誉，影响外国投资意愿。

中国外交部厉声色

中国外交部發言人华春莹17日在例行记者会上被加国记者问到，有关加外长把两国争端称为「中方对所有国家的威胁」，她的语气强应，严词指责加外长「口不择言」。

她说:「中国对加拿大构成什么威胁了？中国公民仅仅是过境转机就被加方无理扣押，连加方都承认她没有违反任何加法律，这是加方对中国公民构成严重威胁！你明白吗？构成威胁的是加方，不是中方。」她还说判决加拿大籍毒贩死刑是「为民除害」，并说加拿大要有「最起码的是非标准」。

夏立民/罗法 (路透社等)

相关内容

China, Liaoning: Todesurteil für kanadischen Drogenschmuggler

加發中国旅遊警告 特鲁多批北京任意判死 15.01.2019

中加关系因为孟晚舟案陷入低潮，随后中国拘捕两名加拿大人更让状况雪上加霜。虽然北京反复强调相关案件与孟案无关，但杀鸡儆猴意味浓厚。

Meng Wanzhou

孟晚舟交保获释 特朗普称必要时介入 12.12.2018

中国曾警告加拿大针对逮捕孟晚舟一事有其后果。加拿大前外交官逮捕事件也格外引人联想。而特朗普此时放言称，只要对国家有利，他会介入孟晚舟一案。

广告

媒体看中国

Deutschland Olaf Scholz im Bundestag (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

德语媒体：德国财长去北京 行程满话题多

德国财政部长朔尔茨短短的访华之旅安排的日程满满。他将会与北京谈到哪些话题？他的小目标又是什么？这些都是本周四德语媒体关注的焦点。  