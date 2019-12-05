 华为在美国起诉FCC违宪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2019

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时政风云

华为在美国起诉FCC违宪

华为宣布起诉美国联邦通信委员会，因为该委员会以安全风险为由，禁止使用国有资金在美国偏远地带安装华为的电信设备。华为认为此举违宪。

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

华为在美国的业务很少，但在全球其它地方很多

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华为宣布正式起诉美国的国防授权法有违宪内容。有专家认为，虽然胜诉的可能性不大，但这是华为强力反击美国政府、重拾信任的总战略的一个组成部分。 (07.03.2019)

（德国之声中文网）华为周四（12月5日）在总部深圳宣布正式起诉美国联邦通信委员会（FCC），理由是有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定，违反美国宪法以及其它法令。这是今年华为向特朗普政府提交的第二项诉讼。

今年11月22日，FCC发表声明认定华为是美国国家安全威胁，由此禁止美国农村地区运营商使用国有的通用服务基金（USF）购买华为设备。华为有30天时间对这一禁令进行抗辩，而强制移除设备的最终命令最早要到明年才会出台。

华为本次在新奥尔良联邦法院递交的诉状写道，FCC上月不准农村运营商使用国家拨款安装华为和中兴通信设备，是不恰当的做法。在深圳召开的新闻发布会上，华为首席法务官宋柳平说，FCC的决定是出于政治考量，而不是因为风险问题。

华为的诉状里写道，"FCC超越了其法律权限，因为FCC没有认定国家安全风险的职权，无法在没有证据的情况下认定华为构成威胁，而接受一种没有法律基础的规定违反了自身的程序。"

华为称，FCC的禁令无疑伤害了美国偏远地区人民和企业的利益，因为诺基亚以及爱立信的产品远比华为等中企产品昂贵得多。

宋柳平还表示，虽然华为因此只会遭遇很小的损失，但如果这项禁令得以贯彻，华为将受到"名誉损失"，"对我们今后的业务产生负面影响。"

在另一个今年3月送交德克萨斯联邦法院的案子里，华为也要求美国政府取消对使用其产品的禁令。

今年五月，华为因"威胁国家安全"被美国商务部写上"实体名单"后，美国公司不得与华为展开业务，除非有商务部的特批。中国政府认为，美国不过是以国家安全为由，达到打压竞争对手的目的。

自从2012年美国国会认定华为和中兴构成国家风险以后，华为在美国的业务几乎消失殆尽，但在欧洲、亚洲和非洲的市场份额却在稳步上升。根据华为自己公布的数据，今年前9个月的全球销售量同比增加24%，增至860亿美元。

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